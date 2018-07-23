影》蔡英文池上吃米香拚經濟 被林聰賢一句話嚇到臉歪

蔡英文池上大啖米香拼經濟 被林聰賢一句話嚇到臉歪
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中時電子報
中天新聞／
上圖：蔡英文即忙轉頭回應說，「你講中元普渡幹嘛，我正在吃耶…」。下圖:發現台東魅力之旅，輔導農業發展，就是應該這樣做！（圖/取自蔡英文 Tsai Ing-wen 臉書）

總統蔡英文連續2天展開台東魅力之旅，接連前往隆昌部落、南竹湖部落視察部落文化健康站，23日下午訪視池上車站及池上農會觀光工廠，再度用「吃」來拚經濟。總統蔡英文親自體驗做「米香」的中途卻發生小插曲。總統在吃米香時，一旁陪同的農委會主委林聰賢繼切腹一說之後又失言了！讓蔡英文聽了瞬間臉歪掉。

總統蔡英文23日下午訪視池上車站及池上農會觀光工廠，自己做的洛神花米香，正當她吃津津有味時，一旁陪同的林聰賢突然有驚人之語，「中元普渡要到了，拜拜要搬一整箱的啦，整箱都拿來拜，可以拜米香啦」。此言一出，讓蔡英文即忙轉頭回應說：「你講中元普渡幹嘛，我正在吃耶…」，隨後還撇了一下嘴角，而現場更是一陣哄堂大笑。

蔡總統今天也消費不少，在池上農會觀光工廠共花了2110元，買了農庄小辣椒、池農榨菜、埔里梅子豆腐乳、池農剝皮辣椒、池農薑黃粉、手工米麵線、花生、花生糖等。晚間她也發臉書PO文，稱農業觀光、食農教育搭配多樣又高品質的加工產品，讓她相當驚喜，輔導農業發展，就是應該這樣做！

(中時電子報)

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