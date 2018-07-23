蔣月惠咬警案延燒 基層為葉局長「被知情不報」抱屈

2018年07月23日 22:37 中時 謝佳潾

郭子弘(拿麥克風)任職東港警分局長時，處理不少陳抗相關案件，如百名漁民抗議鵬管處清除管筏，在他擔任現場指揮官下迎刃而解。(謝佳潾攝)

屏東縣無黨籍議員蔣月惠因「咬警」、「痛哭」爆紅，依法行政的警察卻無辜遭殃，甫上任的警察局長葉明潭被推上火線，遭質疑不理上門道歉的女議員，局長喊冤，隨著女議員與屏東分局長的LINE對話曝光，基層員警紛紛為葉局長抱屈。

屏南基層官警私下熱議，認為蔣月惠告訴屏東分局長郭子弘要到警察局向被咬女警送花道歉，但分局長竟未告知受傷女警在分局、不在警局，此舉不僅害女議員哭錯地方，也導致警局上下不知所措，警察局長甚至被質疑傲慢、不理女議員，而屏東分局反平靜無波，不過真相隨著蔣月惠和郭子弘LINE對話曝光而明朗。

蔣月惠16日因抗議縣府徵地拆屋咬傷女警，隔日遭警方依妨害公務罪嫌送辦，蔣為此欲表歉意，18日親赴警察總局欲向受傷女警致歉，不料卻遭漠視，她滿腹委屈地在警局內暴哭，但沒想到竟是一場誤會，原來她跑錯單位，而知情的分局長卻未告知女議員，基層官警不可思議，甚覺心態可議。

蔣月惠「驚人一哭」不但哭出多年來的從政辛酸，也扭轉了大眾對警方依法行政的質疑，大批網友灌暴屏東警察局的臉書謾罵，怒指「這是大小眼嗎？議員親自賠罪被當空氣」、「別只會欺善怕惡」，還有人寫下「你們真糟糕，有空大清晨去幫忙拆民宅，還不如多取締違規停車，爛死了」。

不少警員看見網友留言後，無奈地說，房子又不是警察拆的，且這也不是警察的工作，罵警察是有何用？警察也是聽命到場站崗而已。但網上罵聲仍不斷，最後連剛上任的警察局長葉明潭也無端波及，警察局更發新聞稿澄清「蔣議員有通知屏東警分局，卻到警察局致歉，致造成不出面接待的誤解」。

蔣月惠事後拿出與屏東警分局長郭子弘的Line對話，向媒體強調她不僅事前通知警方，還很明確表示自己是要去「屏東縣警察局大門口」，當時分局長並沒有告訴她受傷女警不在警察局，而是在屏東分局。

對於郭分局長處理蔣女陳抗案，令基層警員相當傻眼，警員私下指出，郭子弘任職東港警分局長時，處理不少陳抗相關案件，如漁民抗議鵬管處清除管筏、退休軍公教警人員到立委莊瑞雄東港服務處抗議等，都是破百人的陳抗案，件件都在他擔任現場指揮官下迎刃而解，不料此次卻「意外失足」，戰火還無端燒到警察局，使葉局長受辱，基層員警士氣受挫，有官警發起支持受傷女警和局長，維護公權力找回警察尊嚴。

(中時 )