2018年07月24日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片《時來運轉》延續世足力量！2018亞運可投注項目公開

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

2018世界盃足球賽運彩的銷售數字不斷突破新高，毎位消費者在支持自己喜愛球隊與球員的同時，也對國家體育運動發展貢獻了1份心力，這股力量透過毎個人一點一滴的累積下，相當驚人，希望在世足後這股力量可以繼續延續下去，因為無論金額大小，每買100元台灣運彩就有10元挹注到國家運動發展基金，幫助政府用來振興體育，發掘、培訓及照顧運動人才。

運動彩券公益形象宣導影片。(圖/台灣運彩提供)

運動彩券的主管機關教育部體育署為了讓大家更瞭解運動彩券的公益性質，從去年開始就陸續投入資源，為運動彩券拍攝下列6支公益形象的宣導影片：

1.「您的希望支持我挑戰世界的夢想-戴資穎」

羽球球后-戴資穎

2.「您的希望延續我傳承經驗的夢想-蔣澎龍」

桌球鬼之推擋-蔣澎龍

3.「您的希望讓我們勇敢追逐夢想-林柏妤」

鐵人女主播-林柏妤

4.「你的小希望他的大力量-舉起心的力量-郭婞淳」

舉重世錦賽金牌-郭婞淳

5.「你的小希望他的大力量-擊出愛的力量-張志豪」

中華職棒好手-張志豪

6.「你的小希望他的大力量-挑戰新的力量-陳宥辰」

奧運射箭國手-陳宥辰

大家可以點一點、看一看，一起來體認「買運彩 助體育 增光彩」的價值。

緊接在這次「2018世界盃足球賽」之後的是即將在印尼雅加達舉行的「2018亞洲運動會」，8月18日至9月2日為期2個多禮拜，比賽項目包括棒球、籃球、足球、網球、羽球、高爾夫球、桌球、田徑、舉重、射箭、跆拳道、射擊、拳擊、馬術、自由車…等，只要有我們國家代表隊參加的賽事台灣運彩都會努力提供投注的服務，也邀請大家一起來「買運彩 助體育 增光彩」。

(中時電子報)