徐國勇宣示提升「見警率」基層警怒：就是個草包

2018年07月24日 00:02 中時電子報 莊楚雯

圖為大批員警 (本報系資料照)

內政部長徐國勇多次高喊提高「見警率」，連基層員警都看不下去，在「靠北警察」PO文，表示這招高層們早就用到爛，毫無效果，結果徐國勇一上任發言就是個草包就在講幹話，完全不懂警政。

原PO說，1974年美國「堪薩斯市巡邏實驗」研究顯示，加強警力不會增加民眾安全感，消耗一堆油料，對治安及治安滿意度沒有正面效果。「徐國勇先生一上任就要提升見警率，一來證明自己只會幹話，二來對警政沒研究。哇勒幹拎草包，罵你真的剛好而已。」

「為什麼這麼生氣？畢竟我們警界長官已經把見警率用得如火純青啊」，他感嘆每每詐騙提領的熱點太多，長官就提升見警率，加強巡簽，查戶口也去簽。民眾詐騙提領沒減少，就再提升警車擺在ATM前；還是沒改善繼續提升，警察站在超商站銀行ATM，便衣埋伏也可以。「反正發生治安及交通問題，長官都不用動腦，提升見警率就是仙丹妙藥，只要把底下員警全部撒出去，有個結果就好，根本一點屁用都沒有！反正應付應付，懶得動腦，不想做出改變......」。

原PO嘆，徐國勇提的見警率，根本是為警界高層的愚蠢背書，「至於增加警察員額？省省吧，縣市沒預算員額是有屁用，員額再多還不是被見警率大撒害死，當做警察很好騙是不是，幹話王！」

(中時電子報)