台北》不表態就是支持姚文智？ 綠議員再爆金句讓網友笑翻

民進黨台北市長參選人姚文智。(中時資料照)

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中時電子報

2018年縣市首長選戰進入最後4個月，台北市選情激烈，根據國民黨最新民調顯示，代表國民黨參選的丁守中與無黨籍的柯文哲民調首度出現「死亡交叉」，丁落後柯3％，至於民進黨的姚文智仍然居於第三。對此，民進黨市議員王孝維上節目談論此事，表示姚文智的民調只是潛藏，還是有多數民眾支持，主持人、來賓都笑翻，網友也語帶嘲諷，期待綠營年底北市選舉能拿多少張票。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《年代向錢看》指出，姚文智稱有九成民調都是假的，但現在的民調講求科學化，所有的民調在選前一周都能換算成得票率，所以說年輕人不在家得不到民調結果，至於目前出現「死亡交叉」，就事實來看，柯文哲原本就領先丁守中8至10個百分點，更不用講姚文智，現在藍綠兩黨的里長都倒戈柯文哲，接下來就是議員，2018年的選舉是這樣，2020年總統選舉還會支持蔡英文？

吳子家話鋒一轉，指出柯文哲其實市政全身都是病，姚文智卻都打不到重點，一直想要在選戰過程中當市長，無法創造自己是個成功的挑戰者，雖敗猶榮，變成一個大尾的立委。王孝維這時反駁，指出「姚文智說過，第三就要退出政壇」，反被主持人陳凝觀酸「你是希望他第三嗎？」王孝維馬上澄清，表示姚文智是盡全力在打這場選舉，所有民意代表服從黨中央是基本理念，吳子嘉反批，姚文智現在推翻失敗的事實，這樣是個懦弱的領導人。

王孝維認為，民調根本沒有死亡交叉，柯文哲在基層狀況就是一路領先，他認為次北市選舉還是三足鼎立，這次朝野都提出候選人，現任市長也出來，能夠好好檢驗，沒有老一老二老三的問題。至於姚文智的民調，為什麼會變成潛藏，是因為整體大氛圍對民進黨不利，民眾表態支持姚文智就很奇怪，當時國民黨也是，若依這種民調隱性狀況來看，還是會多數支持民進黨、支持姚文智。

對於王孝維的言論，網友留言表示「這思維就是民進黨的台灣價值」、「剛看到這段，嘴巴內的優格整個吐出來」、「吳子嘉都快氣瘋了」、「好啦！未表態的都送姚姚啦！還不是第二名？」、「真的聽不下去」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

文章來源：年代向錢看

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