是否支持朱立倫2020選總統？ 網友投票答案竟一面倒

2018年07月24日 00:07 中時電子報 黃麗蓉

曾在2016競選總統的新北市長朱立倫，23日接受網路媒體專訪時，對卸任市長後的下一步，他透露「大方向上是要對台灣、對下一代有利」。總統府前副秘書長羅智強直指，對於是否參選2020，朱立倫鬆口「不會最後一天翻牌」。羅智強更在臉書做「你支持朱立倫代表國民黨參選2020年總統嗎？」的投票，目前支持的以78%大幅領先，呈一面倒！

朱立倫表示，當時是因擔任國民黨主席，才不得不做參選的決定，請假3個月，他「對不起市民」。至於朱立倫這段時間較少在媒體曝光，他表示，在最後3年，是市政非常重要的3年，他要把市政工作好好做好，等卸任後再思考下一步。

羅智強在臉書指出，朱立倫現在是國民黨唯一的直轄市長，民調也在藍營保持前茅，他有義務、也必須讓自己在2020成為一個選項，朱立倫加油！

羅智強表示，對於是否參選2020總統，朱立倫鬆口「不會最後一天翻牌」。羅更在臉書辦「你支持朱立倫代表國民黨參選2020年總統嗎？」的投票，至截稿為止，78%支持、22%不支持。

有的網友表態支持朱立倫：「2020如果是朱立倫我會支持，如果是吳敦義，很抱歉，這一票我投不下去。」、「期待立倫總統時代的來臨！」、「想當2020總統就趕快扎根經營。」但也有人不支持：「以為大家都忘記你換柱。」、「還是希望馬英九出來選。」

(中時電子報)