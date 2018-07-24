改革開放40年 大陸唯二證交所之一 深圳證券交易所

2018年07月24日 00:39 中時電子報 喻華德

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的海峽記者特區行，記者團23日上午參訪中國大陸唯二的證券交易所之一的深圳證券交易所。上海證券交易所主要針對大企業，已傳產居多。深圳證券交易所則以中小企業為主，上交所僅有主板市場，深交所則區分為主板、中小企業版，此外尚有創業板。

圖為8樓的上市儀式大廳，核准上市的股票都會在此敲鐘。（圖/深圳市 中時電子報編輯喻華德攝 107年7月24日）

據深交所官方資料，深交所自1990年12月1日開業。至去年12月31日止，深交所上市公司2,089家，佔深滬兩市的60%;總市值23.6億元人民幣（約106.37億元新臺幣），佔深滬兩市的42%;掛牌證券4,265只，託管面值1.71兆元人民幣（約7.71兆元新臺幣）；資產證券化產品品掛牌數量351只，掛牌總面值3,686.27億元人民幣（約16,615,49億元新臺幣）。

深圳證券交易所的一樓大廳。（圖/深圳市 中時電子報編輯喻華德攝 107年7月23日）

深圳證券交易所的一樓大廳。（圖/深圳市 中時電子報編輯喻華德攝 107年7月23日）

深交所外高達48公尺的白銅雕塑「龍盈乾坤」是由著名藝術家北京清華大學教授韓美林創作。（圖/深圳市 中時電子報編輯喻華德攝 107年7月23日）

2017年深圳市股票交易金額61.7億元人民幣（278.11億元新臺幣），佔深滬兩市的55%;股票籌資額7,822億元人民幣（35,256.87億元新臺幣）。據世界證券交易所聯合會(WFE)的最新統計，深圳市IPO家數名列世界第一，成交金額排名世界第三，股票市場總價值排名世界第八。

(中時電子報)