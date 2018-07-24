28年前《浴火鳳凰》被翻出「騙砲」色對話！編劇回應了

2018年07月24日 00:26 中時電子報 施品瑜

《浴火鳳凰》被翻出色色對話，掀起熱議。（圖／翻攝自YouTube）

《浴火鳳凰》繁衍後代片段。（翻攝自YouTube）

由潘迎紫、苗僑偉主演、1990年播出的電視劇《浴火鳳凰》，在當時創下亮眼收視，還曾在網上被七年級生票選為最懷念的八點檔，但近來有網友翻出片段回憶，竟發現劇中出現18禁的撩妹對話，忍不住笑虧「小時候到底看了什麼....」直呼毀童年。

影片中，龍天翔（拜鳥族長老的義子）緊握潘迎紫（血鳳凰）的手，不斷遊說對方與他繁衍下一代，被拒絕後，還試圖以「難道妳都不為火鳥族的下一代想一想嗎？」說服，可對方仍尷尬婉拒：「我不會火鳥功，要怎麼繁衍火鳥族的下一代呢？」

龍天翔便接著說：「繁衍下一代，不必用火鳥功」，潘迎紫又回答自己沒有學過「繁衍火鳥族的功夫」，話一說完，龍天翔就慢慢地牽起女方的手，深情說：「這……妳自然就會懂的」，一來一往的對話讓網友全笑翻，紛紛留言「想打砲就說，還那麼斯文」、「聽起來有點色」、「根本騙砲」、「滿前衛的劇情」，在網上造成熱烈討論。

陳玥羽不當編劇後，現是戶外婚顧達人。（圖／陳玥羽提供）

陳玥羽當年寫下的《浴火鳳凰》，至今仍是許多7年級生津津樂道的童年回憶。（圖／陳玥羽提供）

而《浴火鳳凰》這段色對話被挖出後，該劇編劇陳玥羽（原名陳家昱）接受《中時電子報》訪問，表示可能是因為射手座大膽、調皮的關係，才會寫出這樣的劇本，被問到不怕當時新聞局的審核嗎？她開玩笑說：「因為太紅，怕粉絲暴動」，並接著補充道：「我還覺得是我當編劇，寫的邊緣有色對白中最含蓄的」，現在回想起來，陳玥羽透露演員都會笑場，甚至下戲後還拿來和她開玩笑，更笑說：「那時小朋友都很純潔，哪看的出來」，只有劇組團隊看得懂，連自己現在回頭看也不禁感嘆：「真是悶騷的對白」。

陳玥羽說：「當編劇就精神分裂，很投入，編劇是我的發洩」，而離開演藝圈後，她無心插柳變成戶外婚顧達人，但其實前幾年《浴火鳳凰》被選為七年級生票選為最懷念的八點檔時，該劇製作人曾找她再回去當編劇，卻被她婉拒，喜愛創新的個性，讓她抱持著「別人不敢做的我都做，別人有在做了，我就換跑道」態度。

見到網友熱議28年前的《浴火鳳凰》，陳玥羽很感謝那時的製作人、導播、導演，表示團隊都很尊重她的劇本，不讓演員隨便更改她的台詞，「這部劇老被大家提及和懷念，其實團隊是最成功的，這樣前衛大膽的劇，如果沒有好的製作人、導演和演員，就無法完整呈現劇本。」

(中時電子報)