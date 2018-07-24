公教非民進黨鐵票年改不難 林濁水酸小英竟還討拍！

總統蔡英文。（中時資料照／陳信翰攝）

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中時電子報
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民進黨推出年改廣告「年金不改革，馬上就破產。」把3位前後任元首都入鏡，還提到歷任總統都做不到，但蔡英文總統做到了。民進黨前立委林濁水指出，陳水扁朝小野大，當然痛苦；馬英九因軍公教是鐵票，改革也痛；如今小英全面執政，公教又不是鐵票，年改有啥困難，竟還討拍，他酸，真是太奇特了！

阿扁說：「改革是痛苦的，改革也是要付出代價的」。馬英九說：「今天不做，明天就會後悔」。小英則說：「越是困難的改革，就越要有承擔的勇氣；前人做不到的，我們必須扛起這個責任」。

林濁水在臉書點出，陳水扁當政時，國會朝小野大，改革要以小搏大，當然要付出痛苦代價，停建核四就是嚴重的教訓。馬英九朝大野小，但是軍公教是國民黨的鐵票，所以改革也是痛苦的，更是做不到。但現在民進黨全面執政，公教又從來不是民進黨的鐵票，年改有啥困難到做不到？有這樣的條件，還大大訴苦遇到了什麼天大地大的困難，用這種廣告，怎能増強民眾對總統的信心？真是太奇特了！

網友說：「為何蔡英文及民進黨做得到砍軍公教？答案還不簡單：軍公教是國民黨的票倉又是少數族群，看看蔡英文到現在還不敢推動千萬勞工年改就知道是選票考量！如果民主選舉選出一個總統不會將國家積極向上發展卻只會砍人，人民還鼓掌叫好，那真是民主的悲哀！砍人誰不會啊，數字算一算、拒馬擺好、國會多數霸王硬上弓就做了，完全一個無腦政策！」

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

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