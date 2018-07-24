暑假愛生態！海洋資源復育園區賞海星、海參

2018年07月24日 05:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

放暑假了，別老窩在家裡上網、打電動！來北海岸走走吧，這裡有美麗的海洋生態等著你！

暑假期間東北角海岸活動最夯，除了衝浪玩水、看沙雕跟海洋音樂季外，新北市政府在貢寮的海洋資源復育園區能讓民眾可與美麗的海洋生物進行零距離親密接觸，藉此認識海洋、親近海洋，並共同守護這片美麗的海洋。

海洋資源復育園區除了肩負起新北市海洋資源復育工作，同時也提供免費的海洋教育預約導覽服務，參觀時間約80分鐘，內容分為影片欣賞、展示區導覽及與海洋生物互動交流三項主題，引領民眾瞭解本市生態資源保育與海洋文化，並藉由展示區引導民眾深入探究本市海域生態、特色物種及卯澳灣周邊景觀，最後藉由實際觀察體驗與海洋生物的零距離接觸，提昇遊客海洋生態保育之觀念。

為了讓民眾有更多機會親近海洋，除國定假日外的週一至週五下午14:00開放供民眾預約參觀，50人額滿即止，申請導覽的民眾只需提前7個工作日，從網頁上點選參訪日期，並線上填寫申請表後送出即可，經審核通過後會立即回復申請者

新北市漁業處表示，近年來海洋教育受到重視。學生們少有機會從課本外親近並認識海洋，海洋資源復育園區提供了最佳的環境，讓學生們踏出教室外，親自一窺海洋的奧妙；目前園區內的人工繁殖以九孔鮑及海水魚為主，透過復育人員專業導覽解說，除了讓學生了解九孔鮑及海水魚的人工繁殖過程，還可以讓學生實際觀察體驗這些東北角特色海洋生物的獨特魅力。歡迎各級學校和機關團體踴躍報名參觀。

(中時電子報)