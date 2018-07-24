血糖上升兇手之一！沙拉看似清爽 醬汁含糖量卻不低

2018年07月24日 05:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

夏天到了，很多人喜歡吃蔬菜多多又冰涼的沙拉，然你可知，沙拉為了增添風味，其醬料常加入糖及其他調味料調味，添加過量醬料，也是讓血糖上升的因素！

台灣是美食寶島，外食族也多，調查中顯示有近7成的糖友認為外食特別難以掌握，其中更以台灣人常吃的「台式小吃」、「自助餐」與「火鍋」被認為是三大控糖魔王，最容易讓血糖不知不覺超標。

深究原因，即便坊間飲食計算原則工具百百款，現實生活中竟仍有超過7成的糖友，用餐時不太計算份量，甚至根本沒有計算。就算有計算，近5成也多只靠感覺評估，以致有超過6成糖友用餐後，有血糖超標的情況發生

超過7成糖友表示，即使同地區、同種食物，但因不同店家的份量與材料有差異，就會讓控糖變得更加困難。台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅營養師表示，糖友有時就像神農嘗百草一樣，得一樣一樣試過，才抓得出自己適合這菜色的份量為多少。

有些食物看似標榜健康養生，實際上卻堪稱『假面甜心、地雷成分』，商品名取得很健康，但實際含醣量高，會讓血糖上升很快。優格號稱０脂肪，但其實加了很多的糖來提味，碳水化合物是無糖優格的2倍；許多現榨果汁，一杯500 cc柳橙汁，得需要5顆柳丁榨成；若一天需要2個拳頭大小的水果，喝下一杯就足以讓血糖衝高，不容小覷！果乾也是一樣，很多人喜歡拿來當零嘴，或加在沙拉、麥片，殊不知加個3湯匙果乾，就等於1天水果的份量2份。

吃火鍋時，很多糖友選擇冬粉取代飯麵類，「但冬粉也是富含澱粉的綠豆製成，再搭配醬汁拌入，吸飽湯汁、醬料的冬粉吃個1碗，比吃了半碗白飯還嚴重，血糖超標。現在流行的燕麥飲、黎麥飲、薏仁飲，也屬『假面甜心』。燕麥飲富含燕麥，１小瓶就含半碗飯的量；薏仁飲更是1瓶就幾乎接近一碗飯的量。夏天吃個沙拉很開胃，但許多醬汁為了酸甜口味，常需要添加大量的糖，不得不小心。」蘇主任提醒。

蘇主任表示，許多餐廳及菜色，糖友不是不能吃，而是得知道作法及食材方能決定可進食的量，這的確是一大困難。因此糖友急需更多實際美食經驗的交流分享，醫護人員及糖友一人分享一道吃過的店家或菜色，全台糖友就有數百萬道美食經驗可做參考，對病患來說會更直接有幫助、相輔相成！

(中時電子報)