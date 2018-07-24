新北》蘇貞昌批富基漁港冷清！新北市府：是蘇留下的BUG

2018年07月24日 06:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌近日在臉書貼出一段他到石門富基漁港的影片，漁港內的商家抱怨生意下滑！對此，新北市漁業處反駁，批富基是蘇留下的BUG。

新北市漁業處發布新聞稿首先感謝老縣長抓到中央的BUG，然文中也指出，這次老縣長到富基來抓BUG，又忘記富基魚市是自己之前留下來的BUG，新北市政府是幫老縣長DEBUG；況且人潮減少，是目前整體觀光環境變差的現象，請蘇老縣長不要再一直消費執政的中央。

新北市政府漁業及漁港事業處表示，富基魚市在還沒有搬到現址前，是在蘇老縣長執政期間，魚市環境不佳，濕滑髒亂又不合法，一直有被民眾詬病有哄抬價格偷斤減兩的情事發生。

新北市政府積極去除這些積弊不堪的情況，現在的魚市不但乾淨明亮，標明價格、公平秤及透明廚房，更成為獨步其他魚市的特色，新北市成功活化轉型舊有魚市，創造可供民眾安心購買生鮮魚貨、品嚐美食及認識漁業文化的場地，每年蒞港觀光人次相較老縣長舊魚市時期成長逾3倍，這樣的用心是有目共睹的，反觀全國有24處魚貨直銷中心，多數因經營不善或只能低度利用，新北市建設富基漁港、整建魚產品銷售中心，提供民眾多元化的休憩環境，104年更榮獲金擘獎殊榮，是值得大家肯定的。

目前台灣整體大環境讓商家已感嘆生意難做了，蘇老縣長還這樣負面行銷富基魚市，對魚市商家並不是件好事。新北市努力推動漁產品特色，萬里蟹成功吸引大量觀光客並擴及到各個漁市，還有貢寮鮑、瑞芳夜釣鎖管等成果，都是新北市民共同努力的結果；更何況把目前大環境及景氣不佳歸罪在地方，整體觀光產業該檢討的部分應該是中央吧！

(中時電子報)