串連中山書街！誠品生活南西9月試營運

2018年07月24日 06:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文青照過來！9月逛中山商圈又有景點囉！全新開展的「誠品生活南西」獨棟大店以跨文化的「生活聚場」為定位，於今年9月試營運。全店共計6層樓，以「台式生活美學」為主題，呈現60年代懷舊復古風格。全新打造的書區則帶領讀者從閱讀看世界，除了呈現國際大獎作品，也全台獨家引進8國東南亞語系雜誌，將是全台雜誌種類最齊全的誠品據點，再串聯相距僅100公尺的誠品R79成為台北市西區最大書店！，融合傳承與創新、在地與國際，交織出人情窗景、故事集會、選物寓所的「生活聚場」內涵。

誠品生活南西9月試營運，打造跨文化「生活聚場」（圖為店景示意圖）。（誠品提供）

「誠品生活南西」全店錯落大小不一的屋型設計，象徵充滿生命力的文化聚落，在此匯聚。現址最早於1977年為「今日百貨」，頂樓為戲院，書店空間因著這段發展歷史保留了戲院挑高5米的特色，手扶梯上來越過低夾層後，隨即以6面5米高的影像牆、躍動的視覺迎接讀者；天花以圓弧拱頂設計，場景就像是一間間的放映廳，每本書都演繹著一部部精彩故事，復古燈飾、拱門等設計則營造出南西商圈獨特的新舊交融特色氛圍。

誠品生活南西4樓「expo SELECT誠品生活精選」以「台式生活美學」為主題，店裝採用鐵窗花、白色磁磚、木框窗戶等物件呈現60年代懷舊復古風格（圖為店景示意圖）。（誠品提供）

與誠品攜手嘗試創作全新複合式店型的6大品牌，各有新意。創始於台北市中山區的「神農市場」努力推動小農安心食材，此次首度以「神農生活X食習」登場，以食物與食材「雙向還原」概念，邀請您親嘗「漁民日常吃的海鮮飯」等各式風味餐，餐點中的蔬菜、肉品，到米麵、調味醬料，都可以選購回家自行料理。台灣家飾美學品牌寬庭也首次跨足餐飲事業，於誠品生活南西開設全台獨家「about KUAN」，主打全日早午餐，以美學結合美食，滿足味覺及視覺，開放式廚房設計也讓料理過程成為賞心悅目的視覺饗宴。

誠品生活南西書店空間因著歷史保留戲院挑高5米的特色，天花以圓弧拱頂設計，場景就像是一間間的放映廳（圖為店景示意圖）。（誠品提供）

4樓匯聚逾百個台灣原創設計，除了推出多款獨家客製商品與手作DIY體驗，呈現豐富市集文化，也有首次獨家進駐商場的新創台灣品牌，包括發跡於大稻埕的織品品牌「布物」、「印花樂」以及台南手工鞋「花見小路」等，感受台灣創作的故事與溫度。「expo SELECT誠品生活精選」則以「台式生活美學」為主題，店裝採用鐵窗花、白色磁磚、木框窗戶等物件，呈現60年代懷舊復古風格，以六大類別：服飾配件、香氛保養、居家設計、旅人專區、寵物良品、食品雜貨呈現台灣生活的美好。

位於5樓的誠品書店則帶讀者從閱讀看世界，打造「跨文化閱讀發信地」，為全台誠品雜誌種類最齊全的據點，擁有逾2千種、近5千冊雜誌，其中涵蓋星、馬、泰、越、印、菲、緬、柬8國、近80種東南亞語系雜誌是全台獨有，包括馬來西亞最受歡迎娛樂雜誌URTV、緬甸最大流通商業刊物MYANMAR BUSINESS TODAY WEEKLY、印尼當地指標性的周刊Tempo、以紀錄片視角介紹泰國文化特色的Sarakadee Magazine等，為讀者打開全新視野。相距100公尺的誠品R79，以每兩個月更新的「地下閱讀職人選」、「獨立出版聯盟」以及每三個月更新的「大學出版聯盟」等主題書區，呈現台灣在地出版的多元樣貌。

(中時電子報)