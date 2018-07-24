夏之旅》五股賞竹聽雅樂！品蘇東坡「無竹令人俗」

歡迎來五股綠竹社區一遊，感受在都會區旁的自然生態環境（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

大文豪蘇東坡曾說，「寧可食無肉，不可居無竹，無肉令人瘦，無竹令人俗」！今夏來五股賞竹趣！

位於觀音山旁的五股綠竹社區，擁有鮮甜的綠竹筍及豐富的自然生態。（新北市農業局提供）

位於觀音山旁的五股綠竹社區，擁有鮮甜的綠竹筍及豐富的自然生態，今年7、8月將於每週六、日舉辦生態導覽及戶外音樂饗宴，歡迎大家前來品味生態、音樂及「新北健康三寶」綠竹筍所構成的饗宴。

綠竹社區種植的觀音山綠竹筍，由於沙質壤土夾雜著觀音山沉積的火山灰，且今年降雨量較往年為低，因此擁有纖維較細而十足鮮甜的特性。

7、8月份正值竹筍產量高峰時段，每周六下午2點於綠竹社區旗竿湖農場有音樂饗宴暨竹筍媽媽教室推廣活動，邀請木吉他好手「珍妮佛」、郵差歐巴「吳耿維」、校園清新歌手「小柯」、在地真情創作歌手「阿家」等不插電音樂演出；每周日下午2點有人文生態導覽，讓民眾可以參與，了解綠竹筍產業生態與其優質之處。

五股綠竹社區理事長楊海塗表示，藉由持續性的活動，希望吸引遊客到社區品嘗竹筍大餐，下午悠閒看表演及竹筍生態推廣，由社區伙伴帶領遊客深入體驗綠竹的人文生態及產業發展的過程，增加民眾對綠竹社區在地的認同感。想到綠竹社區的民眾，開車從台64線五股二號出口下交流道，走107縣道接御史路，即可抵達綠竹社區旗竿湖農場。

農業局表示，歡迎來五股綠竹社區一遊，感受在都會區旁的自然生態環境，遊覽農村與聆聽在地音樂表演，並選購當地種植的「新北健康三寶」綠竹筍等農產品，附近有觀音山凌雲禪寺、硬漢嶺步道等景點，建議民眾可安排一日農村小旅遊的行程。

(中時電子報)

每周六下午2點於綠竹社區旗竿湖農場有音樂饗宴暨竹筍媽媽教室推廣活動。（新北市農業局提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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