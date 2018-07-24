7月24日三大報頭版要聞

2018年07月24日 07:15 中時電子報 綜合報導

@中國時報

今天是參選11月24日9合1選舉，辦理戶口遷移的最後一天。花蓮縣長傅崐萁昨宣布，不投入桃園市長選舉，力挺國民黨參選人陳學聖。藍綠兩黨22縣市長人選均已底定，國民黨內部訂下12席、過半目標，但依據多項民調顯示，民進黨執政滿意度雖一再探底，國民黨卻未占優勢，年底這一戰，藍營若無法突破2014年「一都勝」的慘況，黨主席吳敦義恐將面對黨內逼宮。

面對大陸日前在台海進行軍事實彈演習，外交部長吳釗燮昨親上火線接受美國有線電視CNN專訪時表示，台灣若缺乏美國的軍事支持，將難以抵擋大陸的武力攻占；台灣盡力強化與美國的安全合作，以避免大陸認為可在一夜之間攻取台灣。

「誠摰呼籲集中所有力量，支持陳學聖，支持楊敏盛主委！」外傳花蓮縣長傅崐萁將投入桃園市長選局，但他23日上午舉行記者會強調「成功不必在我」，認為「應集結在野力量，不能讓北三都選舉，民進黨輕鬆地躺在家裡」，他接下來將全台輔選走透透，決戰民進黨，為2020贏回台灣！

蔡政府言必稱土地正義、農地農用。但地球公民基金會等團體昨赴行政院，抗議政院黑箱審查全國國土計畫時，提高優良農地的門檻，此舉將使約有6萬公頃，相當2300座大安森林公園的農地，不必列為第1類農地。

@旺報

近日，大陸長春長生和武漢生物兩家企業接連曝出狂犬病疫苗和百白破疫苗的質量問題，陷入了輿論漩渦，尤其百白破疫苗接種對象是兒童，直接危害到下一代健康，造成民眾恐慌，引起大陸國家主席習近平與國務院總理李克強高度重視。

總統蔡英文即將在下個月出訪我南美唯一友邦巴拉圭，對於今年初美國通過《台灣旅行法》後，外界關注蔡英文此次出訪有沒有可能過境華盛頓，蔡英文23日表示，我方沒有向美方提出這樣的要求，出訪行程要去中南美洲友邦，因此會以行程便利性與安全為最主要考量。

每一個人都有自己心目中的夢幻學校，香港《蘋果日報》前總編輯鄭明仁也不例外，他說，從小他就喜歡歷史，大陸的北京大學對他而言就是「神一般的存在」，喜歡歷史的他，就在退休後一圓北大夢，念了北京大學歷史系碩士。

經營超過三十年的台北老字號台菜海鮮餐廳「新東王珍好饌」，近期跨足食品業，開發能運用於「沾、炒、滷、烤、拌」等多重料理的獨門醬料「愛醬」，並於2018年7月中旬首度全球發表。愛醬精選10種天然台灣在地食材並研發獨門配方，打造擁有台灣傳統道地鹹甜辛辣風味的萬用醬料。發表日特別選在富含台灣文創意涵的台北市建國啤酒廠，並在記者會中首次撥放品牌CF，完整呈現古典音樂結合台灣美食的意涵，優雅地訴說遊子對於母親的愛，以及輕柔淡描地細膩刻劃台灣味的內斂與懷舊感。

@工商時報

隨著時序進入半導體市場傳統旺季，金氧半場效電晶體（MOSFET）市場供給缺口持續擴大，第三季價格已順利調漲約1成幅度，然而大陸中興通訊獲美國解禁並重啟營運後，帶動大陸系統廠全面釋出MOSFET急單，並傳出部份業者還願意再加價2成大舉掃貨。

中美貿易衝突升高，原先為美國頁岩油最大買家的中國大陸，買氣明顯降溫，也讓價格連動趨緩；台塑化證實，已透過現貨市場，買進100萬桶美國Mars級原油（品級低於西德州中級原油）代替中東原油，預計10月到貨，一旦進行煉製效益評估不錯，不排除加碼美國原油在現貨市場採購之比例。

據傳日本銀（央）行已在討論啟動貨幣寬鬆措施退場的計畫，最快下周決策會議就會通過。受此消息影響，日圓一度對主要貨幣勁揚至半個月新高，升破111日圓兌1美元。惟隨後美元反轉走強，日圓又失守此一水準。

美國總統川普近期再大力抨擊中國操控匯率後，外界擔憂兩大經濟體之間恐從貿易關稅戰轉為貨幣戰。對外界是否需要擔憂貨幣戰的問題，美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）明確回答：「不」！

(中時電子報)