台北》Q版「叮叮」加碼演出吃手手 網友：誰出這鬼主意！

國民黨台北市長候選人丁守中演出嚇到吃手手姿勢。(圖片取自丁守中粉絲團臉書)

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中時電子報
/整理報導

國民黨台北市長參選人丁守中公布Ｑ版形象公仔「叮叮」，對於自己Ｑ版形象不叫「丁丁」而叫「叮叮」，丁守中更加碼演出「嚇到吃手手」的姿勢，吸引年輕選民注意。不過，網友對於丁守中如此賣力的演出表示，方向是不錯，但是「這不是東施效顰」、「我來開粉絲頁人數多比丁多」！

國民黨台北市長參選人丁守中公布Ｑ版形象公仔「叮叮」，對於自己Ｑ版形象不叫「丁丁」而叫「叮叮」，丁守中表示，有口字是歡迎市民表示他們的聲音，歡迎大家一起來「叮」，「可以來叮我們，也可以去叮台北市政府」。丁守中本人更在臉書《丁守忠粉絲團》加碼演出「嚇到吃手手」的姿勢，吸引年輕選民注意。

對於丁守中放開姿態的演出，批踢踢網友表示，「Q版丁丁沒用吧 吃手手這招玩個半年應該有用雖然只剩4個月了」、「真的好悲哀，標準父子騎驢，看來民調還會下探」、「反效果。重點是真誠做自己，而不是虛偽地假裝」、「這叫畫虎不成反類犬」、「東施效顰」、「我來開粉絲頁都會比他還多讚」，更有網友指出「丁是不是得罪自己的幕僚啊？還是丁的幕僚是柯的臥底」、「出這鬼主意的幕僚拜託去死一死，噁心死了又秀下限」。據悉，叮叮形象企劃主持人是前台北市文化局長，東吳社會系副教授劉維公。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址(1)

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