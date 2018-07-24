年底國民黨可望贏幾都？港媒：其實只有一都比較穩

2018年07月24日 08:06 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

民進黨執政滿意度直直落，年底九合一選舉，地方選情受中央拖累，六都當中，台中最被看好可望綠地變藍天，甚至台南高雄等西瓜區的鐵票也急劇流失。然而據分析，除了新北市侯友宜選情較穩，其餘五都，國民黨選情都告急。

國民黨人士指出，台南、高雄居於劣勢，參選人鬥志卻很旺盛，新北、台中情勢較穩，但台中仍有變數，至於台北、桃園明明有優勢，士氣卻很低落，這樣持續下去確實不妙。

中評網報導，國民黨人士表示，新北市侯友宜對上民進黨蘇貞昌，選情穩定，主要是民進黨中央執政太多負面評價，其次是蘇貞昌政治經歷太豐富，選民想換人做看看。至於台北市丁守中對上分裂的綠營，本該被看好，但目前情況卻不樂觀。丁過去選戰經驗豐富，但缺少整個台北市的選戰歷練，他拜會里長行程低調，相較於柯文哲、姚文智早早就啟動，丁的組織經營稍晚了些；而擔任丁競選總部主委與總幹事的前行政院長張善政與立委王育敏則根本沒有選戰經驗。

在桃園市，國民黨陳學聖對上尋求連任的民進黨鄭文燦，地方也不夠團結。2016年陳學聖兼任黨部主委同時投入立委選舉，結果只有他一人當選，如今後遺症出現，其他派系各有盤算，如果陳無法真正凝聚團結，要贏也難。

台中市方面，國民黨主席吳敦義親自出手整合，由紅派新生代江啟臣擔任盧秀燕競選總部主委，黑派傳人顏寛恒任總幹事。但紅派大老、前台中市長廖了以和黑派重量級人物、現任台中市議長林士昌迄今未與盧秀燕公開同台，紅黑兩派是否真的整合成功，尚待觀察。

至於台南市長參選多達6人，高思博力拚民進黨黃偉哲等5人，因綠營長期經營讓藍營板塊愈小，高雄市推韓國瑜拚民進黨陳其邁，韓聲勢雖高，但地方觀察，仍是綠營佔上風。國民黨想在南二都翻盤，真的不容易。

(中時電子報)