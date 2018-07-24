為何「成颱」標準各國不一致？ 專家解密…

24日2時氣象局「潛勢預測圖」(右圖)顯示，目前位於關島東北方的「悟空」，將偏北北西而行，無侵台的機率。美國23日20時GEFS系集模式模擬(左圖)顯示，另外一個熱帶低壓則是在關島西方海域，其模擬路徑較分歧，侵台機率雖不高，但應繼續觀察。

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中時電子報
／綜合報導

颱風季一到，民眾都會相當關心，因為颱風一旦撲颱不僅會造成菜價飆漲，也會讓民眾的生命財產受到影響，因此颱風的預測就顯得相當重要，根據目前的資料看來，西太平洋的熱帶性低氣壓「相當熱鬧」，不過到底這些熱低壓要到達什麼強度才是颱風呢？氣象專家吳德榮就指出，雖有資料可以參考，但判定到底是不是颱風還是由人來判斷。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，根據最新的各國(歐洲、美國、加拿大、中央氣象局)模式模擬顯示，未來一週西北太平洋仍是有利颱風接連在其中發展的型態。但在西北太平洋上有這麼多熱帶擾動，那何時才會變成颱風呢？

吳德榮就表示，由於在西北太平洋、寬廣洋面上缺乏可信的實測資料，對於熱帶擾動的強度，僅能利用衛星的雲行來估計，方法雖然「客觀」，但人是「主觀」的，所以才會出現22日美國估計關島東北方的熱帶擾動，達「輕颱」強度已30小時，而日本於23日才終於認定其有「輕颱」的強度，這麼大的差異存在。

最後吳德榮也直言，氣象局經常被問及「熱帶低壓」何時會升級為「輕颱」？但在學理上，強度預報本就存有瓶頸，更何況又要去猜測日本「主觀」的預估，其困難度已非單存的科學問題，因此「勉強」所菇的時間，就必須經常去更改。

(中時電子報)

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