影》倒楣！老虎伍茲失手擊飛觀眾手機

2018年07月24日 08:23 中時電子報 盧品青

In case anyone cares, this was the video I was taking when I was struck by my DEAR FRIEND @TigerWoods pic.twitter.com/6tH1SCdTU8 — Colin Hauck (@ColinHauck) 2018年7月22日

老虎伍茲前日在英國公開賽幾乎重振聲威，可惜他在決賽輪第11洞打出雙柏忌而錯失冠軍。當時伍茲遇到強風，那一球打得很歪，直接打到了一名觀戰的球迷！這位球迷更把過程都拍下來了。

伍茲要把球開上果嶺，當頭的強風給他帶來很多麻煩，球飛出去後打到一位拿著手機正在攝影的觀眾，還好沒打傷人，只將他的手機打飛，球反彈滾回場內。

雖然伍茲沒打好，但圍觀的球迷都樂壞了，被伍茲的球打到還不開心嗎？倒楣的只是伍茲本人，他後來想把這一球撈回果嶺但是失敗，球碰到沙坑邊緣滾回來，他那一洞爆出6桿，害他失去爭冠的機會。

至於那位幸運的球迷，伍茲後來把自己的簽名手套送給他當作賠禮。就算手機壞了也無所謂，那只簽名手套的價值足以讓他再買好幾支新手機了。

(中時電子報)