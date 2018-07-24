民進黨拚經濟？王浩宇：夾娃娃機若倒 台灣完了

2018年07月24日 08:14 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

前陣子全台吹起夾娃娃機台展店熱潮，大街小巷都可見其蹤跡。然而，綠黨桃園市議員王浩宇直言，民進黨的拚經濟，只拚財團經濟，經濟果實未能給基層勞工，他說滿街夾娃娃機店就是經濟惡化警訊，「當夾娃娃機也都倒了，台灣經濟整個完蛋了」。

近一年來，全台無人夾娃娃機店如雨後春筍般出現，在西門町、高速公路休息站以及學區美食街等處，都有大量夾娃娃機店。此外，早期以流行特色小店為主的台北東區商圈，許多精品店撤出後沒有店家承租，則由夾娃娃機進駐，引發關注。

對此，據中評社報導，王浩宇指出，台灣景氣差，消費力大崩盤，導致導致許多店家倒閉，僅有不需要人事成本的夾娃娃機店能生存。但王浩宇說，夾娃娃機店其實是一種經濟的過渡現象，若店面租不掉就會短暫租給夾娃娃機，等到有人租，就不租了。「經濟泡沫下一步就是，連娃娃機店投資都倒了，到時候台灣的經濟整個就完蛋了」。

王浩宇認為，蔡政府目前最重要的就是在年底選舉前或2020總統大選前把經濟搞好，他說重點要讓勞工感受的到。王浩宇提及，民進黨得罪了軍公教，又得罪了勞工，連年輕人都得罪，現在支持民進黨恐剩5、60歲老人，不是退休軍公教的5、60歲老人，「請問民進黨怎麼選舉？」

(中時電子報)