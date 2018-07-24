國旅最夯溪頭觀光崩盤 旅館民宿認賠不玩了

2018年07月24日 08:50 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

國旅最夯的南投溪頭景點因為大環境欠佳，近來住房人氣明顯消退，尤其軍公教退休新制7月上路後，當地更感受旅遊生態丕變的重大衝擊。旅館業者表示，消費主力退休軍公教以前來溪頭多是2天1夜行程，現在改採一天往返，訂房率下滑至少2成。當地指標旅館立德會館確定結束營業，特色民宿也直接掛紅布條認賠出售。溪頭觀光全面崩跌的慘狀，目前看不到改變的曙光。

中評社報導，南投縣觀光處長王源鍾說，今年南投鹿谷(溪頭位於此區)觀光確實受到幾波衝擊，主要因素是大環境造成，一方面是陸客團銳減的影響仍在，龐大缺口難以從其他客源補足。二方面是大環境不景氣，特別是7月年金新制上路，退休公務員所得大幅減少，緊縮消費現象更明顯，減少旅遊支出。

溪頭最具指表性的旅館溪頭立德會館，向台大承租15年經營權，因為內部資金調度問題，與近半年經營不利，在六月初宣布結束營業，台大已經接回準備自行經營。在溪頭公路上，甚至還有特色民宿，已經掛出「出售」紅布條，選擇認賠不玩了。

妖怪村主題飯店指出，因為年金改革，造成軍公教的消費力道變保守，許多客人都是當天來回不住宿過夜。該飯店投資2億元轉型拚親子旅遊，所以住房率只下滑2成，維持在6成左右。

住宿人數減少，自然買氣不再，溪頭森林遊樂區商店街的店舖感受更深，看著一輛輛遊覽車入園，爬山旅客大多自帶食物上山，即使進來餐廳吃飯，10個旅客中不到一個。過去退休軍公教一頓飯花個好幾百元，現在百元內就將一餐打發了。

賣農特產的店家也喊苦，現在遊客看到農產品、保健品「手都縮回去了」。單價較高的茶葉不再出手大方，賣鯊魚軟骨的店家透露，以前一天至少賣4盒(1盒1500元)，自7月後一星期只賣出一盒，退休軍公教買氣真的差很大。

(中時電子報)