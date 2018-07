網路惡搞菲利普親王「死訊」 英女王氣到炸鍋

2018年07月24日 09:07 中時電子報 李靖棠

據澳洲新聞網(ABC)報導,高齡97歲、現已「退休」的愛丁堡公爵菲利普親王(Prince Philip, Duke of Edinburgh),日前又一次在社群網路上,被謠傳他的「死訊」,一度造成白金漢宮(Buckingham Palace)湧入大批電話,更讓英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)聞訊後勃然大怒。

英國《太陽報》(The Sun)的報導中指出,「假消息傳開後,女王與菲利普親王都非常憤怒,但卻感到相當地無力。聽到外界討論你的健康狀況或死訊,即使對於長時間處在鎂光燈前的他們,仍讓兩名長者感到不舒服。而且,這又再次證明了,假消息在網路社群失控的速度和影響,是難以想像與掌控的。」

1947年完成婚禮後,伊莉莎白公主(圖中左)和菲利普親王(圖中右)走過西敏寺。(圖/美聯社)

出生於希臘克基拉島(Corfu),父親安德烈阿斯王子(Prince Andrew of Greece and Denmark)是希臘國王喬治一世(George I of Greece)第四子、母親愛麗絲(Princess Alice of Battenberg)則是英國維多利亞女王(Queen Victoria)的外曾孫女,襲封黑森-巴騰堡郡主。雖然是王室成員,但由父親兵敗遭到兄長放逐,菲利普和母親逃離希臘,輾轉流亡於法、德、英等國之間,最終前往倫敦投靠外祖父蒙巴頓侯爵家族,並進入達特茅斯海軍學院(Britannia Royal Naval College)就讀。

1953年完成加冕儀式,正式繼任為女王的伊莉莎白二世(圖左)與夫婿菲利普親王(圖右)在白金漢宮。(圖/美聯社)

就在學院就讀期間,因為英王喬治六世(King George VI)來訪,使菲利普因此懈逅了的伊莉莎白公主(Princess Elizabeth),又高又帥的菲利普,一下就擄獲公主芳心。本不被王室祝福的愛情,在伊莉莎白的堅持下,喬治六世最終在1946年同意了這門婚事,但附帶條件是,菲利普必須拋棄原有的希臘與丹麥王室繼承權,並改姓母親家族的姓氏蒙巴頓,正式成為英國籍。隔年11月,兩人於西敏寺(Westminster Abbey)大教堂舉辦公開婚禮,喬治六世授予他愛丁堡公爵(Duke of Edinburgh)等爵位,故在英國媒體的習慣用法上,多半簡稱菲利普親王為愛丁堡公爵。

事實上,當「假消息」傳開之際,女王伊莉莎白二世正在蘇格蘭渡假、菲利普親王則在英格蘭諾福克(Norfolk, England)的桑德令罕府(Sandringham House)休養,倘若親王真的重病不起,女王絕不可能拋下丈夫北上渡假。而先前做完手術的菲利普親王,身體反倒愈來愈健朗,英媒表示,他想繼續活至百歲、與女王的母親一樣健康長壽。

