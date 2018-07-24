網路惡搞菲利普親王「死訊」 英女王氣到炸鍋

2018年07月24日 09:07 中時電子報 李靖棠

據澳洲新聞網（ABC）報導，高齡97歲、現已「退休」的愛丁堡公爵菲利普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh），日前又一次在社群網路上，被謠傳他的「死訊」，一度造成白金漢宮（Buckingham Palace）湧入大批電話，更讓英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）聞訊後勃然大怒。

英國《太陽報》（The Sun）的報導中指出，「假消息傳開後，女王與菲利普親王都非常憤怒，但卻感到相當地無力。聽到外界討論你的健康狀況或死訊，即使對於長時間處在鎂光燈前的他們，仍讓兩名長者感到不舒服。而且，這又再次證明了，假消息在網路社群失控的速度和影響，是難以想像與掌控的。」

1947年完成婚禮後，伊莉莎白公主（圖中左）和菲利普親王（圖中右）走過西敏寺。（圖/美聯社）

出生於希臘克基拉島（Corfu），父親安德烈阿斯王子（Prince Andrew of Greece and Denmark）是希臘國王喬治一世（George I of Greece）第四子、母親愛麗絲（Princess Alice of Battenberg）則是英國維多利亞女王（Queen Victoria）的外曾孫女，襲封黑森-巴騰堡郡主。雖然是王室成員，但由父親兵敗遭到兄長放逐，菲利普和母親逃離希臘，輾轉流亡於法、德、英等國之間，最終前往倫敦投靠外祖父蒙巴頓侯爵家族，並進入達特茅斯海軍學院（Britannia Royal Naval College）就讀。

1953年完成加冕儀式，正式繼任為女王的伊莉莎白二世（圖左）與夫婿菲利普親王（圖右）在白金漢宮。（圖/美聯社）

就在學院就讀期間，因為英王喬治六世（King George VI）來訪，使菲利普因此懈逅了的伊莉莎白公主（Princess Elizabeth），又高又帥的菲利普，一下就擄獲公主芳心。本不被王室祝福的愛情，在伊莉莎白的堅持下，喬治六世最終在1946年同意了這門婚事，但附帶條件是，菲利普必須拋棄原有的希臘與丹麥王室繼承權，並改姓母親家族的姓氏蒙巴頓，正式成為英國籍。隔年11月，兩人於西敏寺（Westminster Abbey）大教堂舉辦公開婚禮，喬治六世授予他愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）等爵位，故在英國媒體的習慣用法上，多半簡稱菲利普親王為愛丁堡公爵。

事實上，當「假消息」傳開之際，女王伊莉莎白二世正在蘇格蘭渡假、菲利普親王則在英格蘭諾福克（Norfolk, England）的桑德令罕府（Sandringham House）休養，倘若親王真的重病不起，女王絕不可能拋下丈夫北上渡假。而先前做完手術的菲利普親王，身體反倒愈來愈健朗，英媒表示，他想繼續活至百歲、與女王的母親一樣健康長壽。

(中時電子報)