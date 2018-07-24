美點名台雇用北韓勞工 外交部：7月底歸零

2018年07月24日 09:54 中時 陳建瑜

美國國務院公布23日公布「北韓制裁及執行作為建議」，其中台灣被列2017年至2018年雇用北韓勞工的國家名單中。對此，外交部今表示，截至23日止，我國漁船聘僱北韓漁工的人數已自278人遽降至3人，預計7月底我國僱用北韓勞工的人數將即歸零。

根據美國國務院公布的名單中，除了台灣被點名外，大陸跟俄羅斯是雇用最多北韓勞工的國家，其餘新加坡、泰國等均被點名。

外交部指出，我國行政院農業委員會漁業署多年來持續配合聯合國安理會相關決議，在民國105年8月12日即函請有關單位不再接受新聘或續聘北韓籍船員，並積極鼓勵聘僱漁船提前解除僱傭合約，更於去年5月12日進一步公告全面禁止僱用北韓籍船員。

外交部強調，截至23日止，我國漁船聘僱北韓漁工的人數已自278人遽降至3人，目前僱用該3名北韓漁工的我國籍遠洋漁船刻於太平洋海域作業。預計7月底靠港後即不再聘用，屆時我國僱用北韓勞工的人數將即歸零。

外交部表示，台灣作為國際社會負責任成員，一向積極配合國際行動，共同致力北韓非核化及區域和平穩定。過去數年來我國政府採行一連串配合國際制裁北韓的具體作為，多次獲得美國及國際社會的公開肯定。

外交部說，我國仍將持續與美方密切合作，配合國際相關制裁行動，善盡國際成員的義務，以確保區域和平穩定與繁榮發展。

(中時 )