刺探總統國慶演講文稿 2台商違國家安全法判刑

國安單位不僅認證演講文稿是機密，還「認證」楊在大陸接觸的人員，確實是情治人員(示意圖/達志)

友善列印
中時

台商楊谷駿、黃元榆遭大陸情治人員滲透，轉而向政商關係良好的中興獅子會前會長蔡丞宏詢問是否能取得總統2016年國慶講話文稿，雖遭鄭嚴詞拒絕。士林地院昨宣判，認為接受大陸情治人員委託詢問國家重要政策文稿，已涉犯為大陸地區機構刺探秘密，依《國家安全法》判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬，全案仍可上訴。

楊、黃在大陸經商多年，某場飯局上結識大陸的情治人員，得知大陸當局有意事先取得總統蔡英文當選後第一次國慶演講內容，遂在國慶日前的7日、8日致電中興獅子會前會長鄭丞宏，希望能藉由他的政商關係，事先取得文稿，再轉給大陸的情治人員。

而鄭丞宏除了經營台灣電動車公司，也是臺北不動產投資商業同業公會理事長、臺北市中興獅子會會長、國際獅子會臺灣總會區駐區代表等職位，女兒的婚禮上，蔡英文、蘇貞昌、黃昆輝、吳敦義、宋楚瑜等多位現任總統重要幕僚都有出席，顯示鄭在台灣政界上具有一定的影響力，黃開口詢問能否事先取得文稿，行為已經構成犯罪。

鄭稱沒有管道取得，拒絕黃的請求，而楊、黃的辯護人說，鄭並未擔任政府要職，不可能接觸公務機密，詢問國慶日前能否取得文稿，結果當然是不可能拿到，不是著手刺探機密。

法官認為，政治人物雖有跑紅白帖的習慣，但一般人婚喪喜慶邀請政治人物，多半只有辦公室主任到場或致贈花籃，但鄭嫁女兒卻是主要政黨重要人物親自到場，可見鄭丞宏影響力與並非尋常百姓。

另外，國安單位不僅認證演講文稿是機密，還「認證」楊在大陸接觸的人員，確實是情治人員，若在10月10日總統演講前事先取得，大陸當局即得以提前獲知國政走向，甚至搶先封阻，對國家安全產生危害。

判決指出，鄭雖稱沒有管道可以取得總統國慶文稿，但依經驗來看，商人若能洞悉國家政策走向，則能搶占先機，藉由良好的政商關係，事先取得政府未公開之訊息，並非絕無僅有，換做別人，很有可能事先取得總統國慶演講文稿，行為足以影響國家安全。

而總統演講文稿在國慶當天10點多公布，兩岸關係部分，蔡英文再次重申「維持現狀」，建立具有一致性、可預測性、可持續性的兩岸關係，維持台灣民主以及台海和平的現狀，是新政府堅定不移的立場。並呼籲兩岸的兩個政黨應該放下歷史包袱，展開良性對話，造福兩岸人民。兩岸之間應該要盡快坐下來談，只要有利於兩岸和平發展，有利於兩岸人民福祉，什麼都可以談。兩岸領導人應共同展現智慧和彈性，冷靜的態度，一起把兩岸現存的分歧帶向雙贏的未來。

(中時 )

台電員工宿舍藏小三10多年 還逼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。