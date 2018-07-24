刺探總統國慶演講文稿 2台商違國家安全法判刑

2018年07月24日 09:25 中時 李文正

台商楊谷駿、黃元榆遭大陸情治人員滲透，轉而向政商關係良好的中興獅子會前會長蔡丞宏詢問是否能取得總統2016年國慶講話文稿，雖遭鄭嚴詞拒絕。士林地院昨宣判，認為接受大陸情治人員委託詢問國家重要政策文稿，已涉犯為大陸地區機構刺探秘密，依《國家安全法》判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬，全案仍可上訴。

楊、黃在大陸經商多年，某場飯局上結識大陸的情治人員，得知大陸當局有意事先取得總統蔡英文當選後第一次國慶演講內容，遂在國慶日前的7日、8日致電中興獅子會前會長鄭丞宏，希望能藉由他的政商關係，事先取得文稿，再轉給大陸的情治人員。

而鄭丞宏除了經營台灣電動車公司，也是臺北不動產投資商業同業公會理事長、臺北市中興獅子會會長、國際獅子會臺灣總會區駐區代表等職位，女兒的婚禮上，蔡英文、蘇貞昌、黃昆輝、吳敦義、宋楚瑜等多位現任總統重要幕僚都有出席，顯示鄭在台灣政界上具有一定的影響力，黃開口詢問能否事先取得文稿，行為已經構成犯罪。

鄭稱沒有管道取得，拒絕黃的請求，而楊、黃的辯護人說，鄭並未擔任政府要職，不可能接觸公務機密，詢問國慶日前能否取得文稿，結果當然是不可能拿到，不是著手刺探機密。

法官認為，政治人物雖有跑紅白帖的習慣，但一般人婚喪喜慶邀請政治人物，多半只有辦公室主任到場或致贈花籃，但鄭嫁女兒卻是主要政黨重要人物親自到場，可見鄭丞宏影響力與並非尋常百姓。

另外，國安單位不僅認證演講文稿是機密，還「認證」楊在大陸接觸的人員，確實是情治人員，若在10月10日總統演講前事先取得，大陸當局即得以提前獲知國政走向，甚至搶先封阻，對國家安全產生危害。

判決指出，鄭雖稱沒有管道可以取得總統國慶文稿，但依經驗來看，商人若能洞悉國家政策走向，則能搶占先機，藉由良好的政商關係，事先取得政府未公開之訊息，並非絕無僅有，換做別人，很有可能事先取得總統國慶演講文稿，行為足以影響國家安全。

而總統演講文稿在國慶當天10點多公布，兩岸關係部分，蔡英文再次重申「維持現狀」，建立具有一致性、可預測性、可持續性的兩岸關係，維持台灣民主以及台海和平的現狀，是新政府堅定不移的立場。並呼籲兩岸的兩個政黨應該放下歷史包袱，展開良性對話，造福兩岸人民。兩岸之間應該要盡快坐下來談，只要有利於兩岸和平發展，有利於兩岸人民福祉，什麼都可以談。兩岸領導人應共同展現智慧和彈性，冷靜的態度，一起把兩岸現存的分歧帶向雙贏的未來。

(中時 )