勇闖貴州拓線 馬斯克「超級高鐵」遭陸網友質疑

2018年07月24日 09:39 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞網報導，由特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）出資、美國超級高鐵公司（Hyperloop Transportation Technologies, HTT）繼廣東後，近日前往貴州省銅仁市，與當地政府簽約，雙方將以五五合資方式、預備在銅仁市打造一條長10公里長的超級高鐵。但消息一出，立即遭到大陸網友和媒體質疑，認為在與現有高鐵系統不相容的條件下，所謂的「超級高鐵」會不會又是一場騙局？

從超級高鐵公司的介紹可發現，所謂的「超級高鐵」，其實是一種利用真空鋼管運輸、並採用磁浮＋低真空模式營運的交通工具，具有超高速、高安全、低能耗、噪音小、污染少等特點，最高時速可達1,200公里。除中國大陸外，目前第一條即將啟動的「超級高鐵」在阿布達比（Abu Dhabi），預計2020年將通車、初期工程長度約10公里；未來則將延伸往沙烏地阿拉伯，成為全長1,000公里的超級高鐵。

Next stop: China. We are honored to sign an agreement to bring China’s first #hyperloop system to life. #HyperloopTTMovement #HyperloopTT pic.twitter.com/kILLx5ixUi — HyperloopTT (@hyperlooptt) 2018年7月19日

對於是否蓋這款「高鐵」，專家意見相當兩極化，反對者認為，所謂「超高速」只是預估值，真正做出的XP-1原型車輛最高時速只有310公里，而且技術尚未成熟的情況，讓車輛最大移動距離僅有430公里，這與當前的大陸高鐵相比，不僅系統與線路不相容、還很容易讓「超級高鐵」淪為蚊子鐵道。

Proud to reveal that @hyperlooptt is part of the TechPioneers class of 2018 at the World Economic Forum. #wef18 #techpioneers18 #HyperloopTT #Hyperloop Check out the announcement here @wef @techpioneers: https://t.co/UPzBQWQEWF pic.twitter.com/xvuAsbxbZ1 — HyperloopTT (@hyperlooptt) 2018年6月21日

相對於反對方的質疑，贊成方專家給出的多半屬於「藍圖」或「願景」，似乎很難說服一般民眾接受和支持。事實上，雖樂見於新科技進駐，但多數人最關心的問題莫過於「價格、招商效益、能否普及」等問題，更有不少網友表示，切莫與天津當時的巴鐵一樣，讓超級夢想淪為惡夢。

(中時電子報)