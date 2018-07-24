勇闖貴州拓線 馬斯克「超級高鐵」遭陸網友質疑

由馬斯克的美國超級高鐵公司打造、將在大陸貴州銅仁興建一條超級高鐵。（圖/HTT官網）

友善列印
中時電子報

據澎湃新聞網報導，由特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）出資、美國超級高鐵公司（Hyperloop Transportation Technologies, HTT）繼廣東後，近日前往貴州省銅仁市，與當地政府簽約，雙方將以五五合資方式、預備在銅仁市打造一條長10公里長的超級高鐵。但消息一出，立即遭到大陸網友和媒體質疑，認為在與現有高鐵系統不相容的條件下，所謂的「超級高鐵」會不會又是一場騙局？

從超級高鐵公司的介紹可發現，所謂的「超級高鐵」，其實是一種利用真空鋼管運輸、並採用磁浮＋低真空模式營運的交通工具，具有超高速、高安全、低能耗、噪音小、污染少等特點，最高時速可達1,200公里。除中國大陸外，目前第一條即將啟動的「超級高鐵」在阿布達比（Abu Dhabi），預計2020年將通車、初期工程長度約10公里；未來則將延伸往沙烏地阿拉伯，成為全長1,000公里的超級高鐵。

對於是否蓋這款「高鐵」，專家意見相當兩極化，反對者認為，所謂「超高速」只是預估值，真正做出的XP-1原型車輛最高時速只有310公里，而且技術尚未成熟的情況，讓車輛最大移動距離僅有430公里，這與當前的大陸高鐵相比，不僅系統與線路不相容、還很容易讓「超級高鐵」淪為蚊子鐵道。

相對於反對方的質疑，贊成方專家給出的多半屬於「藍圖」或「願景」，似乎很難說服一般民眾接受和支持。事實上，雖樂見於新科技進駐，但多數人最關心的問題莫過於「價格、招商效益、能否普及」等問題，更有不少網友表示，切莫與天津當時的巴鐵一樣，讓超級夢想淪為惡夢。

(中時電子報)

文章來源：超級高鐵進軍貴州，科技日報：會不會是下一個“巴鐵”騙局？

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
改革開放40年 大陸唯二證交所之…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。