邰哥與電玩女王大戰魂斗羅 贏家竟然是？！

2018年07月24日 09:43 中時電子報 綜合報導

近年來，隨走隨看的網路影音已成為趨勢，其中由資深藝人邰智源(邰哥)主持的網路直播節目最廣為人知，更因「一日體驗各行各業」系列節目紅遍網路。這次邰哥與電玩女王DenKa一同挑戰復古知名遊戲「魂斗羅」，竟勾起邰哥的滿滿兒時回憶與童心。

邰哥在影片中有信心地表示，主持的網路電玩節目點閱率都突破70萬以上，笑稱自己是電玩專家，因而受邀來此挑戰電玩。關主華仔發下戰帖，要求邰哥在三場遊戲中任贏一場即可獲勝，比賽遊戲分別是魔物獵人、switch的瑪力歐賽車以及知名復古遊戲魂斗羅。前兩個遊戲是由電玩女王DenKa受邀邰哥，作為DenKa打手與關主對戰，而最後的魂斗羅則是由邰哥與DenKa一同攜手合作。

邰哥十分投入遊戲情境中 (圖／WebtvAsia 提供)

在第一場遊戲中，邰哥竟能將最困難的弓箭技能操作自如，讓現場驚呼連連，但最後以比數2:7輸給關主；而在第二場的瑪力歐賽車，邰哥幽默地隨著遊戲音樂與彎道擺動身體，可見十分投入遊戲情境中，不過依舊以第9名輸給關主；最後，邰哥與DenKa換上戰服挑戰最後一個關卡「魂斗羅」。邰哥興奮地表示，從小就在玩「魂斗羅」，並自豪地說自己是魂斗羅之王，且對遊戲中的密技瞭若指掌。但在對戰期間，邰哥始終不曉得自己的角色，甚至被問到「你有找到以前的感覺嗎？」竟幽默地以「有啊，我以前也是這樣死的」來回應，使現場歡笑聲不斷。

為何「魂斗羅」能如此勾起邰哥的兒時回憶？原來「魂斗羅」是紅白機經典的遊戲之一，是日本科樂美公司於1987年發行的街機捲軸射擊遊戲系列。如今，Garena宣布代理日本遊戲開發商KONAMI和天美工作室共同開發的經典續作手遊「魂斗羅：歸來」，並開放台港澳地區的玩家進行預登，只要輸入電話號碼就能預登成功，而即刻起進行雙平台(App Store、Google Play)事前預登註冊，將可獲得88顆鑽石、2888金幣、2枚組隊復活幣。

「魂斗羅：歸來」近日也推出手機版本(圖／WebtvAsia 提供)

魂斗羅：歸來」近日也推出手機版本，滿足想要回味童年的六、七年級生，就連邰哥都激動地表示「可以勾起我們這代人的回憶，同時也可以讓新一代的小朋友，看看你的阿公阿嬤當時都在玩些什麼東西。(笑)」想要回味的朋友不妨趕緊下載挑戰吧！

(中時電子報)