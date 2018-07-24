小小農夫體驗夯 後壁農村成暑期活動熱區

樹谷科學生活館，帶著40位暑期夏令營的小朋友到後壁稻米小學堂插秧種稻，讓同學體驗生態教育。（鄭雅文攝）

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農村教育正夯。全台最大米鄉後壁區，從暑期開始，充滿孩童笑聲，讓這個高齡化社區注入新活力。無米樂稻米促進會總幹事張美雪說，暑期的無米樂社區是整年度最歡樂的時期，小朋友來這插秧種稻、乘坐牛車，從中獲取農業知識並落實生態教育， 讓後壁區逢夏季就變夏令營熱區。

樹谷生活科學館公關陳秋廷表示，暑假樹谷生活科學館共辦了近40場夏令營，場場爆滿，尤其農村生活行程，消息一出，都幾近秒殺，很多南科家長聽到要到後壁辦三天兩夜的體驗營，都希望孩子來。

國立嘉義大學農藝系教授黃文理說，有小朋友在插完秧後說，「要立志當農夫。」實地教學讓他們快樂。大部分同學都沒踩過稻田，活動中教他們插秧技巧；如「插秧苗一叢約5棵，拿的時候從根部拿才不會傷到稻苗」等，這些都是教科書上沒有的知識，從暑期活動中，感受農村之美。

無米樂稻米促進會總幹事張美雪說，活動還安排小朋友搭牛車遊街，有的小朋友一開始怕牛、怕被牛尾甩到，但在乘坐後，變得跟牛很親近，這就是生態教育的目的。

張美雪指出，從上週開始、後壁頂長關懷據點、稻米小學堂，以接力賽方式來進行夏令營活動，雖然很累，但很值得，在平常年輕人口較少的後壁區，暑假變得熱鬧，也讓社區充滿朝氣。

(中時 )

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