小英年改能成功　吳子嘉直指原因是

2018年07月24日 09:52 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。(圖片取自Youtube)

總統府秘書長陳菊日前致詞時表示「總統蔡英文已把台灣做到80分，大家要支持」。然而，擺在大眾眼前的是小英民調始終維持在30%。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示小英施政保守，導致人民對她失望。且小英現在權力並不穩固，更沒有派系在支持她，而年改成功，小英也從未感謝民進黨黨團的支持。

蔡英文、陳菊和行政院長賴清德日前受邀青創總會主辦的社團高峰會；陳菊在致詞時表示，蔡英文領導的行政團隊為台灣改革做這麼多，但「做甲流汗嫌到流涎」；總統已把台灣做到80分，大家要支持，「不要嫌棄總統沒幾霸（100）分」。

對於陳菊的言論，吳子嘉於政論節目《年代向錢看》中表示，蔡英文民調低，是因為她不做危機處理，不做危機處理，政策就開始保守，兩岸政策保守，能源政策也保守，人事也保守，所以小英才會找好朋友做台糖董事長，老婆做101總經理，開始搞小圈圈，於是圈子越來越小，越來越保守，最後導致號令不出總統府。

吳子嘉更舉年改為例，前總統馬英九年改失敗之因，是因為國民黨黨團不支持，使馬英九施政無法施展開來。而小英能成功是因為有民進黨黨團在背後支持，但蔡英文卻從未感謝民進黨立法院黨團的支持。

而且要是2018年選不好的話，小英的權力核心將備受考驗，就算穩住局勢，民進黨內部的壓力，也會向她撲來，蔡英文是沒有派系支持的總統，陳水扁當年有正義連線，有急獨派挺她，當黨內開始挑戰阿扁時，阿扁可以找紅衛兵鞏固他的地位，搞一邊一國，放棄國家利益，搞派系利益，小英沒有這個力量。且小英的政策現在已跟老百姓脫節，所以這個政府，很有可能在年底縣市長選舉結束後，2020年被推翻掉。

(中時電子報)