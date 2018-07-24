決定參選新竹縣長 林為洲：被開除黨籍也是「求仁得仁」

2018年07月24日 10:01 中時電子報 李月華 、中時 楊宗灝 、邱立雅 、中時、邱立雅

(10:31更新內文)林為洲再丟震撼彈！國民黨籍立委林為洲因竹縣長之戰黨內徵召副縣長楊文科，讓一向堅持走黨內機制的林為洲備感委屈，聲稱在7月中取得林氏宗親的支持下，林為洲宣告參選到底，直言國民黨開除他也是可預期的結果，此舉也是「求仁得仁。」

林為洲24日上午受訪時表示，一直以來就遵守黨內選辦法機制的他，仍一心想留在國民黨，在立院仍是站在藍營立場，全力監督執政黨，但包括前總統馬英九、黨內34名委員同聲支持他，卻未能有實質動作，他只好為自己一戰。

林為洲自認國民黨若提名他，「也只是萬分之一的機會」，對於國民黨擅改遊戲規則，他認為「委屈的代價是能夠勝選」，但眼看楊文科的出線，並不能拉攏最大票倉竹北以及中立選民的支持，讓國民黨在新竹縣選情岌岌可危，甚至最終可能讓民國黨主席徐欣瑩獲利。

「如果退讓就表示接受。」林為洲強調，如果自己沒聲音，就代表接受黨內機制遭破壞，他一心想留在黨內，並非堅持脫黨，但他自知表態參選到底，國民黨徵召他的機會渺茫，最後可能會有開除黨籍的處分，對此他也表示「求仁得仁。」

至於近期臉書超夯的撩妹金句，林為洲也趕上潮流，發了一篇「說我藍皮綠骨，那就在我的綠骨刻上妳的名字吧！」不過林為洲說只是開自己玩笑，對外界總愛批評他藍皮綠骨，他反問：「我還不夠藍嗎？」

(中時電子報)