台南接棒2020亞太管樂節 2年後130隊管樂團共襄盛舉

2018年07月24日 10:37 中時 曹婷婷

台南市為迎接2020年第21屆亞太管樂節，日前由文化局長葉澤山代表市長率領台南市管樂團前往日本濱松市參與2018年第20屆亞太管樂節，並迎回會旗，象徵台南市將代表台灣承擔2020年第21屆亞太管樂節籌辦重責大任，2年後，屆時將有130個團隊、逾萬人共襄盛舉。

第20屆亞太管樂節自7月19日起至7月22日為期4天在日本靜岡縣濱松市舉行，來自亞太地區14個國家近80個團隊，在日本濱松ACT CITY 演藝廳及戶外廣場，舉辦馬拉松式大型音樂會及多場戶外演出，各國團隊也趁這次盛會使出看家本領，帶來精湛演出。

台南市管樂團為本次4個受邀的台灣團隊之一，擔綱閉幕式音樂會演出，在客席指揮郭聯昌老師領導及林慶俊理事長單簧管的共同協演下，表演6首曲目，獲得全場肯定喝采。

葉澤山也藉由這場盛會兩度向亞太各國展現台南人的熱情，盛情邀約所有與會者後年蒞臨台南參加2020亞太管樂節。葉澤山表示，亞洲太平洋的吹奏音樂風，接下來將從濱松吹向台南，台南將以「乾杯」式的熱忱，熱情迎接各國團隊到來。

文化局指出，接下來的2年，市府將先於2019年舉辦亞太管樂協會理事年會，向各成員國報告2020年亞太管樂節活動規畫，並向各國團隊發出邀請，期能透過這次盛會讓亞太各國看到不一樣的臺南，感受台南豐沛的文化能量。

(中時 )