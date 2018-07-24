陸賣假疫苗身家300億 女董兒媳炫富爽開粉紅勞斯萊斯

被逮賣假疫苗累積300億身家的女董兒媳，被爆是「扒皮女」炫富」粉紅勞斯萊斯。（圖／翻攝微博）

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中時電子報
（圖／翻攝微博）
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中國大陸長春「長生生技」公司被爆生產狂犬病假疫苗，女董高俊芳與4名高層全被拘捕，事件引發恐慌。身家67億人民幣（約新台幣302億元）的高俊芳，背景全被起底，尤其兒媳生活超奢侈，微博中全是炫富曬名牌照片，網友痛罵「再貴的香水也掩蓋不了你的人渣味」！

有網友爆料，高俊芳兒子張洛豪養的小三隋嘉琪，是個可怕「扒皮女」，擠走元配成正宮，張洛豪除了疫苗事業，還有一個豪車隊，玩的都是超跑，在北京、香港、長春都有房，隋嘉琪長年世界遊玩，買包買車毫不手軟。

隋女微博隨即遭肉搜曝光，上傳的照片讓人大開眼界，不僅勞斯萊斯是訂製的粉紅色，還有藍寶堅尼等超跑，連到瑞士玩，也是搭直升機上少女峰。爆料引發瘋傳，網友紛紛痛批隋女生活奢侈「再貴的香水也掩蓋不了你的人渣味」、「拿別人的命錢奢華，這是對生命褻瀆」、「這些人已無人性，用吸血鬼來形容再合適不過。」、「還不罰個傾家蕩產」、「罰300多萬是來搞笑的嗎」揚言「死刑」、「這種人應該株連九族」。

長生生技爆發生產狂犬病、百白破（百日咳、白喉、破傷風）三合一假疫苗後，風暴延燒，讓大陸領導人親上火線發言重批，大陸國家主席習近平則說：「總理李克強也批示稱，事件突人的道德底線，必須給人民明白交代。」看來隋女昔日極盡奢侈的生活，恐成過眼雲煙。

(中時電子報)

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