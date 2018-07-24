花香結合餅香！葫蘆墩園區打造「囍香逢館」

台中市花博展區─豐原葫蘆墩園區「囍香逢館」，結合花博行銷糕餅。（盧金足攝）

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「設計人必須是城市的觀察者，生活體驗是重要的能量來源！」擁有上海世博台灣館標誌及識別形象規劃設計總監經驗吳珮涵說，在花博豐原葫蘆墩園區規畫「囍香逢館」，她強調，除了教室，更要走到外面、走到世界、走到每個角落去觀察，培養自己創新的靈感來源，「囍香逢館」將配合多媒體科技，讓參觀者戴上專屬的感應手環，體驗台中糕餅的百年文化。

台中是糕餅的故鄉，台中市政府將台中花博期間視為擴大糕餅行銷的良機，邀請打造品牌的權威吳珮涵，在豐原葫蘆墩園區規畫「囍香逢館」，展出花卉藝術，設置觸動科技裝置，讓遊客戴上專屬感應手環，體驗台中的糕餅故事；園區內也將展出木雕與百年餅模作品，結合「花藝」、「餅藝」與「技藝」，盼帶給遊客視覺、嗅覺、味覺的多元感受。

台中市府經發局指出，吳珮涵擁有上海世博台灣館標誌及識別形象規劃設計總監經驗，此次串連台中豐富多元的糕餅文化及各行技藝產業，透過軟硬體的鋪陳、展區規劃與設計，盼讓參展民眾得到知性與感性的雙重收穫，讓台中糕餅文化行銷至世界各地。

呼應與糕餅文化息息相關的台中四藝「茶、咖啡、木藝、漆藝」，現場也將邀請國寶級藝術家吳卿老師展出經典木雕作品，舉行一場別開生面的「餅藝」與「技藝」特展，其木雕作品細緻薄透，質感幾可亂真，精彩可期。

市府也將邀請聞名全台的餅模師傅鄭永斌，於餅藝光廊展區中展出私藏的百年餅模作品，期待世界各地的遊客，認識台中糕餅文化，讓花香、餅香從台中漫開至國際。

(中時 )

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