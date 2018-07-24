嘉縣家畜所下鄉 替家犬貓進行免費絕育

2018年07月24日 10:38 中時 張伊珊

飼主除須帶寵物植入晶片做寵物登記，也應為寵物進行絕育，此為《動保法》對飼主應盡責任的規範。（嘉縣家畜所提供）

考量嘉縣獸醫資源相對不多，嘉縣家畜疾病防治所配合梅山鄉、布袋鎮和新港鄉公所，以及嘉縣保護動物協會、慈愛動物醫院與國立嘉義大學獸醫學院附設動物醫院，分別於7月26日、8月11日及8月18日上午9時，舉辦犬貓免費絕育、寵物登記及狂犬病預防注射三合一活動，直接下鄉把服務送到飼主家。

家畜所表示，為實施源頭管控，鼓勵民眾在不影響犬貓健康前提下，將家中犬貓或豢養的流浪犬貓進行絕育，減少流浪犬貓數量，提升飼主責任，從源頭解決流浪動物問題，進一步解決流浪犬貓繁殖、影響交通安全與環境衛生疑慮等衍生性問題。

動物保護課長張安吉指出，此一活動採報名登記方式，目前尚有名額，但名額有限，請有意替犬貓絕育的飼主，提早向家畜所動物保護課或上述鄉鎮公所獸醫師報名參加。另縣府亦委託縣內11家動物醫院，辦理絕育費用補助活動，公犬貓補助600元、母犬貓補助1200元，相較去年同期，今年情況較為踴躍，補助數量直至活動經費用罄為止。

家畜所提醒民眾，帶犬貓辦理絕育手術需攜帶身分證影本正反面，對象為縣轄（飼主為嘉縣縣民）混種犬貓，事先應替犬貓完全禁食、禁水，減少手術風險。

(中時 )