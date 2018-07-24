從不感冒做體檢超危險! 醫師：肺癌容易找上門

醫師警告，少感冒的人免疫系統常處於休息狀態，不會積極殺滅變異的癌細胞，一旦查覺身體不適求醫，往往已是癌症末期，讓病患措手不及。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

從不感冒或很少感冒的人小心了，肺癌可能找上你！許多人自詡身體狀況良好，20年來不曾感冒，因此從沒做過體檢。醫師警告，少感冒的人免疫系統常處於休息狀態，不會積極殺滅變異的癌細胞，一旦查覺身體不適求醫，往往已是癌症末期，讓人措手不及。

胸腔外科醫師王繼勇在元氣網撰文指出，門診碰到不少肺癌病友常問他，自己身體很健康，從來不感冒生病，為何一發現癌症，就已是嚴重的晚期？他說，這些病友有一共同特點，就是多數從不做體檢。

王繼勇進一步解釋，為何不感冒的人是肺癌的高危險群。因為肺癌本身是一種免疫缺陷的疾病，如果我們人體不常讓免疫系統工作，經常對感冒等小狀況進行演練，久而久之，免疫系統就會一處於休息狀況，而缺乏危險意識，一旦出現大狀況，可就難以挽回頹勢。

王繼勇說，癌癥細胞都是自身的細胞，在沒有長大到一定程度，人體通常無知無覺。他奉勸民眾，身體再好也切莫輕忽體檢的重要性，因為不體檢等到的下場，可能就是這種讓人徒呼負負的噩耗馿。

王繼勇提醒，目前發現肺癌，有70%以上都是晚期，凡是感覺不適才去照胸片的人，基本上都不會只是早期肺癌！肺癌目前病因不明，可說防不勝防，他建議，超過40歲的人每年做個胸部ct，才會是最安全的預防方法！

(中時電子報)

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