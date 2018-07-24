陸第4艘航母傳大連開建 2024可望下水

2018年07月24日 10:29 中時電子報 楊幼蘭

中國正加速打造藍水海軍，繼兩艘055型驅逐艦同時在大連造船廠下水後，又傳出大連造船廠船塢中出現新航母分段，可能意味著第4艘航母已開建。

據鳳凰網軍事頻道報導，從陸媒刊登的大連造船廠船塢新照看來，已抽乾的船塢裡出現看似新航母的分段。

分析指出，大連重工造船廠從改造遼寧艦入手，再到完成剛下水的002型航母工程，積累了豐富的造艦經驗，因此能在短時間內再打造新航母。

此外，分析稱，中國第一艘自製航母最初是2013年8月出現航母分段，2017年下水，期間約4年。而中國第二艘自製航母分段曝光是2015年，可能2020年下水，由於它採用的是平直甲板彈射器，因此在週期上比第一艘長算是正常。而大連的航母分段是最近才發現的，分析認為，考量到它可能是核動力，發展週期上或許需要約4到6年，也就是2024年時才可能下水。

中國大連造船廠內盛傳出現航母分段。（網路）

而早在中船重工官方微信6月20日藉由公佈中船重工黨組書記、董事長兼重點工程總指揮胡問鳴率隊到701所視察的照片，曝光3大航母編隊背景圖後，中國軍事評論員陳光文等專家便指出，003航母在上海江南造船廠打造，由種種跡象看來，解放軍發展航母即將形成大連與上海江南造船廠齊頭並進，南北同時打造航母的格局。

分析認為，按照目前的發展速度來看，或許004航母就是所謂的「目標艦」，而它的設計可能已經完成，中船重工或許意在藉由公開003航母，來透露004航母即將開工的消息。

中國航母夢最重要的核心，就是核動力航母，不過分析指出，從舷號16的「遼寧」艦、舷號17的第一艘自製航母，到目前仍在打造的第3艘航母，都是傳統動力航母。而這次在大連曝光的新航母分段，很可能是準備用以打造核動力航母。

分析強調，中國與核動力相關的研究所和企業大都在北方，更使大連新航母為核動力的可能性大幅提升。

而核動力航母最大的優勢，就是續航時間長，可以在相當長的時間內不用擔心能源不夠，而且供電充足，遠比傳統動力航母更具優勢。分析指出，對於沒有海外大型軍事基地的中國來說，這是不可或缺的。

(中時電子報)