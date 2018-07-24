影》森林大火失控釀20死 希臘面十年最大威脅

希臘首都雅典週邊陷入嚴重森林大火。（圖/路透社）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，本是觀光勝地的希臘，包含首都雅典等多地，近日陸續陷入嚴重森林大火威脅。稍早希臘政府發言人德米奇（Dimitris Tzanakopoulos）宣布，超過12小時的滅火行動、仍無法有效控制大火蔓延，目前已造成20人死亡、百餘人輕重傷（包含16名兒童），是希臘多年來，最嚴重的一次森林大火威脅。

為阻擋火勢擴張，希臘當局已派出220名消防隊員、5架灑水飛機和7架直升機，從陸海空三方同時進行，監控和減緩大火的威力。海岸防衛隊也派出多艘船隻，前往靠近大火的地區進行疏散撤離動作。

嚴重森林大火，讓希臘雅典週邊陷入濃煙覆蓋的局面。（圖/路透社）

因為森林大火之故，造成希臘多地交通大打結。（圖/路透社）

由於火勢蔓延速度太快，大雅典（Greater Athens）地區四面幾乎全數「淪陷」，迫使希臘政府必須向盟友和歐盟（EU）求助；此外，除希臘本地居民生命財產遭遇威脅外，當地海岸防衛隊也出動搜救、10名來自丹麥的旅遊團，目前尚無進一步的消息。

居民從山丘可清楚地看見森林大火。（圖/路透社）

大批希臘警消人員疲於奔命地控制和撲滅火勢。（圖/路透社）

希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）也提早結束波士尼亞的訪問行程返國，他即刻下令，政府將盡一切努力撲滅這場大火，將增派600多名消防人員和300輛救災車輛，加強對火場的控制。事實上，這種野火（森林大火）在希臘並不常見，就算有、也多半和乾燥的冬季有關連，也使這場大火的原因，讓人懷疑是「人為造成」。

上一次嚴重的大火要回溯至2007年，南部的伯羅奔尼撒半島（Peloponnese）發生森林與農田大火，擴散至多個南部省份，造成約60人死亡的慘劇。急需外援的希臘，鄰居塞普路斯已同意進行空中救援協助。

(中時電子報)

文章來源：At least 20 dead in Greece as wildfires rage out of control

文章來源：More than 20 confirmed dead in Greek wildfire: government spokesman says

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