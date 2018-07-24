柯P預言成真？ 網驚：蔣月惠要跌下神壇了

蔣月惠表示自己故意炒新聞。(圖/翻攝自新聞挖挖哇影片)

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中時電子報
／綜合報導

近日爆紅的屏東縣議員蔣月惠，成為民眾與媒體的新寵兒，在他短短幾天的「台北行」幾乎上遍各家媒體及政論節目，昨(23)日蔣月惠錄製節目時就自爆，那天之所以嚎哭，說到底就是為了炒新聞，更表示自己可以當演員，對此PTT上的網友分成兩派論戰，有的人力挺蔣月惠，有的人則是痛批蔣月惠。

蔣月惠在昨天錄製《新聞挖挖哇》的時候，大方坦承，那天到警局致歉時爆哭，說到底就是為了「炒新聞」，她知道媒體要的就是效果，所以當時一進到警局就放聲嚎哭，主要就是為了新聞性效果，她更指出，其實當時被漠視，被當空氣其實內心很難過。主持人鄭弘儀追問「為何要炒新聞？」蔣坦承，事前早已沙盤推演，發了所有媒體到場，是希望能因此上版面。

此消息被轉載到PTT後，有部份網友選擇力挺蔣月惠，「她一定被設計了 搞不好製作單位run稿叫她這樣講 才有節目效果」、「開始捧殺了，柯p勸告他小心媒體完全正確」、「問題是她做的事還是比政客好上萬倍」、「很多人都演給媒體看.有做事瘋子比政客好」、「有實際做為比較重要」。

另外也有網友狂噓蔣月惠「這幾天的話都她自己講出來的啊 網友想幫她說媒體設計她 幫得了一次 是能幫幾次」、「根本不用媒體黑她 這草包終究會自爆」、「有原音重現 賴給媒體沒用了 安心上路」、「快要走偏了」、「快下神壇了？」、「好險我從一開始就覺得他會自爆」、「這youtu(YouTube)影片..不用怪媒體了..她gg了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT原文

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