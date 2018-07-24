颱風雨中監控製毒工廠 調查官破獲560多公斤安毒

2018年07月24日 10:54 中時 張孝義

檢調人員查獲製毒集團的製毒工具機。（調查局提供）

法務部調查局台北市調查處結合台中市調查處、中機站、南投縣站、屏東縣站、新竹市刑大科技犯罪偵查隊、台北市刑大科技犯罪偵查隊等單位，破獲560公斤安非他命製毒工廠，逮捕林姓等5名涉嫌人，台北市調處指出，這些半成品若製成安毒估計約可供800萬人次吸食。

調查局旨出，由台北地檢署詹騏瑋檢察官及南投地檢署胡修齊檢察官共同指揮下組成專案組，於7月18日凌晨在埔里事業區林班地內的鐵皮民宅破獲1座大型安非他命製毒工廠，逮捕林姓嫌疑人共5人，總計起出氯假麻黃素成品約8公斤、液態安非他命約560公斤，並查扣大批製毒器具及化學物品、運毒車輛2部。

由於製造安非他命第一階段俗稱「化大料」的「氯化」過程會冒煙並散發濃濃化學味，相當刺鼻，所以林某選定埔里事業林班地靠近薰衣草森林觀光景點，進行「化大料」及第二、三階段製程，準備將甲基安非他命成品運往台北地區準備大量販售，期間則由林嫌駕駛營業用小貨車往返載運製毒器具及化學配料，以掩人耳目。

台北市調處表示，這個製毒集團選定國內毒品需求量較大的暑假期間製造以牟暴利，專案組長期布線追查，犧牲連續假期，24小時緊盯，7月17日眼見時機成熟，報請檢察官執行拘捕，順利查獲該製毒工廠。

由於嫌犯生性狡滑，警覺性甚高，除在製毒工廠週邊及山區入口裝設錄影監控系統外，平日駕車經常闖紅燈及市區繞圈打轉，又專挑深夜或凌晨進入山區製毒工廠，企圖擺脫及檢視專案人員監控，使專案組人員吃足苦頭，且該處為偏遠山區半夜除忍受蚊子叮咬、野狗突襲外，期間適值瑪莉亞颱風來襲，在強風暴雨襲擊下持續奮戰，幸賴專案人員發揮鍥而不捨精神，才能偵破此宗國內大型製毒工廠。

(中時 )