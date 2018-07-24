上好大學的關鍵是這個

2018年07月24日 10:54 中時電子報 綜合報導

面對快速變化及全球競爭，國內外教育制度及入學標準也跟著改變，學生除了努力鑽研學業、參與校內外事務外，更應重在自我管理、獨立思考、解決問題的能力，比如參予專題研究、申請專利更成為名校入學的墊腳石。

剛剛結束的大學指考錄取名額逐年遞減，而繁星、個人申請合計招生約7.3萬多個名額，占招生總額6成，再創歷史新高。此外，中國大陸有些大學已經具有世界一流大學的水準，根據英國高等教育調查機構QS 近期公布2019世界最佳大學排名，前100名大學排名中，中國的清華大學、北京大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學等5所大學，皆領先台大。

由於中國大陸的大學整體實力不斷逐年提升，近年來吸引了不少台灣學子有意申請赴對岸就讀。加上中國今年2月放寬申請台灣學生申請入學條件，標準放寬至均標即可申請，台灣學生赴對岸就讀大學的人數明顯增加，在4月底已通過個人申請錄取的學子們，此刻正面臨著台灣或者是港澳、對岸大學的選擇。

不管是國內的大學甄試，還是中國、美國、英國、澳洲等世界一流學府的入學申請，備審資料的準備功夫不容馬虎。除了簡單清楚之外，如何呈現自己與其他人不同的特點，是重要關鍵。

立益文化主任鄭鈺鈴表示，鼓勵學生發展個人特質是世界趨勢，台灣、美國、中國、歐洲的大學都鼓勵多元入學標準，而不是單看成績。除了多數考生雷同的能力，重點在突顯個人特色優勢的「特別加分項目」。舉例來說，志工服務、社團活動、營隊經歷、競賽成績、各式證照、論文發表、專利證書等等，都是申請入學的重要墊腳石，墊的越多自然可以站的比別人更高。

以專利而言，如果可以成功申請專利，可以墊高備審資料的含金量，在同級分競爭者中，讓面試教授看到學生的優勢與特點，錄取心目中最理想學府及科系。

鄭鈺鈴舉例，立益文化今年輔導一位以成為律師為志向的同學，他曾經在律師事務所實習，過程中，他體會到律師在個案推斷時，需要多方搜尋法規、判例等等資料，耗費相當多的時間。因此，他創新結合了現在最熱門的科技-AI智慧管理員及法學知識庫，申請到了專利。所以，他在二階段甄選，成功錄取政治大學及中國的廈門大學。

事實上，專利的申請不侷限在理工領域，涵蓋各學群，包含文法商、生醫、藝

術設計等。立益文化顧問陳懿璿律師亦表示：「所謂專利是指將您的創作透過法律賦予保障，取得專利權不僅可以積極的維護自己的權益，避免技術遭他人抄襲仿冒，且於科技日新月異的今日，未來不無可能將此專利商品化，若能及早取得專利權，不僅有助於在求學上加分，往後亦會是證明自身職場價值的具體表現！」

此外，鄭鈺鈴建議，高二學生是申請專利最適當的時機，暑假期間將專利申請送件後，可以全心準備學測科目及其他備審資料蒐整，在面試教授前作最好的表現。此外，家長越早協助孩子確立未來學習的方向，更能進一步提高錄取頂尖學府的機率。

(中時電子報)