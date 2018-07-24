日藝術祭選拔百人爭 弘光8生奪決賽門票

第68回日本藝術祭國際競賽台灣區選拔賽，上百名選手同場較勁，十分有看頭。（陳淑娥攝）

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日本藝術季比賽台灣區選拔賽，安排曾獲前3名的選手到會場示範。（陳淑娥攝）
弘光科大學生賴均宜(右)、李宜芳(左)分別在新娘宴會彩妝造型組、女子剪髮造型組奪冠。（陳淑娥攝）
日本藝術祭比賽得獎選手與評審合影。（陳淑娥攝）

日本藝術祭國際競賽台灣區選拔賽日前在弘光科大登場，全台11所大專校院共120位好手同台競技，比賽分成長髮創意造型組、新娘宴會彩妝造型組、女子剪染造型組及長髮包頭造型組4組，弘光8名學生獲得2金2銀4銅，取得赴日決賽門票。

比賽執行長、弘光科大美髮造型設計系副教授戴美瑩表示，去年台灣代表隊赴日決賽成績優異，還抱回兩座最高榮譽「古董獎盃」。今年台灣區選拔賽特別安排曾獲日本藝術祭前3名選手吳宇昌、李家伃、林亞叡、林靖堯共4人到場示範，讓其他參賽選手觀摩。

弘光科大共獲得2金2銀4銅，8位學生集訓後將參加日本決賽。女子剪髮造型組冠軍的美髮系大二生李宜芳以海洋當設計主題，賽前1個多月不斷看圖找靈感，最後設計淺藍色中帶有橘色造型，代表陽光灑落海面，穿透進海中，把橘色的珊瑚襯托出來；她開心說，去年參賽僅獲佳作，今年再接再厲終於拿到第1名。

初試啼聲奪下新娘宴會彩妝造型組冠軍的妝品系大二生賴均宜說，由於比賽規定20分鐘內就要完成，賽前不斷的練習卸妝、上妝程序，最後終於在時間內完成，為了赴日比賽精進技法，將利用暑假時間多看歷屆得獎的作品。

(中時 )

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