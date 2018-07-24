透過網路現身聯合國場合 唐鳳：已形成默契

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行政院政務委員唐鳳去年12月透過「數位機器人」直播，在「聯合國網路治理論壇」發聲，成功突破中國大陸的打壓。唐鳳今天進一步指出，在這之後其實又參與了聯合國相關場合許多次，過程中也形成了一種「默契」。

唐鳳今天出席「2018氣候外交暨低碳發展研習會」，與會者提問，目前不管台灣哪一個單位參與UNFCCC會議都只能走旁門左道（用他國NGO的名義申請Badge），如果未來這條路被堵住該怎麼辦？

唐鳳表示，她在聯合國相關場合出席很多次，而在去年日內瓦「聯合國網路治理論壇」那一次，並沒有要發新聞稿，但是因爲有直播，莫名其妙大家都知道了，不過那一次的定位還是技術上的測試，沒有要挑起政治事件。

她強調，基於節能減碳，以及自己時差調得慢，因此喜歡用遠距視訊去參加，而這樣的做法在很多會議上已經司空見慣，這並不是特別為了台灣。

唐鳳說，在那次的場合，北京的朋友還是得講一些話，不然回去很難交待，但至少在定調上是「錄影」，「如果這不是錄影而是Presentation，理論上他應該要離開房間，但他並沒有。」

唐鳳指出，雖然錄影是兩秒鐘之前才錄的，但也是錄影，過程中也形成了默契，那就是絕對不搞突襲（No Surprise），「我們告訴秘書處幾點幾分會出現在那裡，那樣的話北京的朋友就不出現，現在已經相當多次。」

唐鳳強調，我們覺得沒有必要搞成政治上的議題，因為我們在講的都是永續發展目標，我們貢獻多的地方，而北京貢獻沒這麼多的地方，他們就不會鬧，因為鬧也沒有意義。

(中時 )

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