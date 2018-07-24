減重就能停藥 糖尿病患者不一定要吃一輩子

書田診所家醫科主任醫師周明文指出，糖尿病患者透過減重就能減藥或是停藥。鄭郁蓁攝影

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糖尿病患者，不一定要吃藥一輩子！78歲的張老先生是重度糖尿病患者，每天至少要服用3顆藥，兩年來，從120公斤減到82公斤，成功減重38公斤，糖化血紅素下降到正常值，現在不僅減重成功，更完全停藥。醫師指出，體重輕重和血糖高低有顯著正相關，糖尿病患者只要減重5%到10%，就可以改善胰島素阻抗現象，有機會減少藥量或是完全停藥。

收治張老先生的書田診所家醫科主任醫師周明文指出，糖尿病共分成第一型和第二型，第一型為缺乏胰島素，幾乎都是小於20歲的青少年，原因為先天性，占非常少數；至於占最大多數的則是第二型，身體產生胰島素阻抗者，多發生在40歲以上，發生原因不明，但與先天基因、後天肥胖交互作用有關。

周明文指出，根據102年國民健康訪問調查統計，40歲以上的糖尿病患者中，將近七成，都有過重或肥胖的問題，而研究也顯示，體重輕重和血糖高低有顯著正相關，只要減重5%到10%，本來吃兩顆藥，可以減到一顆；只吃一顆藥可以完全停藥，不用吃藥就可以控制的很好。

至於要減重到什麼程度最好，把周明文表示，減重到BMI小於24是最理想，但他也直言，目前統計，能夠減重一成，而成功停藥者不到一成，原因和要患者改變生活習慣有關，因此像張老先生，就是少數非常有毅力，透過運動和忌口，讓糖化血紅素從兩年前6.8，今年初已經降到6以下，只要定期追蹤血糖和體重即可，不必再服藥。

周明文建議，減重最好的方法，就是減少糖分的攝取，他的一名患者，曾經一個月不喝飲料就成功瘦了四公斤，除了飲料、酒、蛋糕、炸物等都盡量不碰，如任何食物透過油炸，熱量至少增加三成以上。

周明文建議想減重者，每日攝取總熱量，小於每日熱量的支出，就可以透過減少每日攝取的總熱量，增加每日總熱量管制，覺得麻煩的話，就先把把每天吃的食物「打九折」，以減重5%為目標，比較能達成。

(中時 )

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