郭大維：沒被葉俊榮摸頭 台大堅持政治教育分離

台大代理校長郭大維24日參與台大創創年會時受訪談及與教育部長葉俊榮會面內容(簡立欣攝)

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旺報

台大代理校長郭大維23日下午與教育部長葉俊榮會面，教育部並於晚間發新聞稿，被外界認為是摸頭；郭大維24日上午受訪表示「沒有這樣的問題」。

教育部23日晚間8點特地發新聞稿，表示葉俊榮與台大代理校長郭大維等一行三人會面。新聞稿提到，會面結束前談及外界關心的台大校長遴選案，希望能集合各方智慧儘早理出一條解決僵局的路，針對校長遴選制度精進，也期許台大能正視。「而在台大精進制度檢討過程中，教育部非常樂意與台大一起合作，提供協助。」

據了解，與會的除了葉俊榮和郭大維之外，還有台大校務副校長林達德、主任秘書李心予。

至於雙方會面時聊了甚麼，郭大維24日上午出席台大創創年會時，接受媒體採訪表示，葉部長很關心台灣高教發展，他們和葉俊榮討論了很多在高等教育的策略和高教制度鬆綁，也希望未來在人才培育上，以及台灣人才外流問題，很多學生不見得留在國內就學，整個台灣高教有很多事情需要葉部長幫忙，解決問題。

郭大維表示當然會面時也提到台大校長遴選，「葉部長也非常溫暖的提到了一些他的一些想法，我們也透過這個機會說明台大處理校長遴選的想法和立場；部長也提到有沒有一些可能的方式，能夠處理這樣的問題，我們也感受到部長的善意，希望未來能找到解決之道。」

郭大維說，台大對政治和教育分離是非常堅持，也堅持民主法治精神，他們和葉俊榮也提到台大在大學自主上的立場，很高興部長希望能用溝通的方式解決問題。

媒體追問所謂的善意有哪些可能方向？郭大維表示目前也在看部長有沒有具體的想法；媒體又問「有學校老師認為你被摸頭，有沒有這樣的情況？」郭大維快步離去時回答「沒有這樣的問題」。

(旺報 )

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