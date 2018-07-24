台北》政論名嘴要姚文智向深綠取暖 網譏：崩潰成這樣真可憐！

民進黨台北市長參選人姚文智。（資料照片，姚志平攝）

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中時電子報
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政論節目《政經看民視》的主持人彭文正。(圖片取自Youtube)

近日，許多台北市長選舉的民調顯示民進黨台北市長參選人姚文智，仍輸國民黨丁守中、台北市長柯文哲一大截。對於姚文智民調一直沒有起色的問題，政論節目主持人彭文正建言姚文智應繼續向深綠取暖，取得支持。網友譏諷，崩潰成這樣，實在可憐呀！

台北市長選舉幾份民調，顯示民進黨台北市長參選人姚文智，仍輸國民黨丁守中、台北市長柯文哲一大截，尤其姚在年輕人這一區塊甚至出現過「零的領域」。

對於姚文智民調一直維持在低檔，政論節目《政經看民視》的主持人彭文正表示，姚文智現在的民調再往中間選民靠是不用的，現在姚文智只能鞏固基本盤，三足鼎立時，只要鞏固基本盤，如當年台北市長選戰，李應元對戰馬英九時，得票率還有35%，只要姚文智向基本盤靠，保證得票還有四成起跳。

對於彭文正的言論，批踢踢網友譏諷「現在看政經最大的樂趣就是看彭文正崩潰秀，期待年底大選彭文正大崩潰跪地爆哭」、「整個獨派的大好時光，就這樣被這群低能兒玩殘，是收了美國的錢？還是收了中共的錢？不然為什麼要這樣搞殘獨派」、「這節目千萬別關，太療癒了！XDDDD要姚文智主張台灣價值，基本盤40%保證回歸，柯文哲兩岸一家親，丁守中中共代言人，沒希望了」，更有網友好奇「民視到底是給他多高的待遇可以讓他這樣」？「民視老闆就喜樂島，當然全力支持彭這樣做」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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