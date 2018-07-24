鐵吃太多易長息肉！這7個身體警訊很危險

2018年07月24日 11:30 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

吃過多的鐵反而容易長息肉，進而增加罹患大腸癌風險。(圖/達志影像)

許多人以為貧血就要猛補鐵，甚至大量吃豬肝、紅肉等食補，但美國醫學博士約瑟‧摩卡拉警告，研究顯示，高濃度的鐵會對器官、組織和關節造成永久性的傷害，吃過多的鐵反而容易長息肉，進而增加罹患大腸癌的風險！

《每日健康》報導，知名家庭醫師約瑟‧摩卡拉指出，雖然擁有足夠的鐵對健康來說很重要，但是太多卻不見得更好，高濃度的鐵其實對健康存在著嚴重威脅。過多的鐵會扮演一種催化劑，將相對無害的過氧化氫轉變為羥自由基，這是體內的一種危險反應，因為羥自由基會大量毀滅粒線體的ＤＮＡ、蛋白質和細胞膜，造成全身的發炎反應，也是所有慢性疾病的前兆。

下列7大症狀都有可能是鐵過量的身體警訊：

1. 關節疼痛

2. 皮膚呈現青銅色或灰色

3. 心律不整

4. 疲倦

5. 腹部疼痛

6. 心跳不規則

7. 記憶變差

約瑟‧摩卡拉提醒，身體的鐵儲存量與大腸瘜肉和癌前病變有正相關，攝取紅肉是導致大腸癌的危險因子，而鐵可能是其中的原因之一，因為過多的鐵會引起大腸發炎反應，造成黏膜受損。但鐵過量的典型症狀通常要到鐵濃度已經高到危險時才會顯露出來，所以定期進行血液檢查非常重要。

(中時電子報)