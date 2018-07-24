是你嗎？台灣高鐵第5億旅客誕生

2018年07月24日 11:42 工商 陳昱光

台灣高鐵通車營運以來第5億位旅客產生，這位超級幸運兒昨（23）日購買新竹到台中來回車票，成為第4億9,999萬9,999人次以及第5億人次旅客，一人中雙彩，同時是「頭獎」與「二獎」得主，將可獲得全年不限區間、無限搭乘之高鐵自由座紀念年票，以及不限路線「高鐵假期雙人遊」獎項。

高鐵表示，該名超級幸運兒是昨日上午8時12分在新竹站以信用卡購票，購買新竹到台中的自由座車廂車票，而且是來回票一次購買，因此成為第4億9,999萬9,999人次旅客（票號0510202040052）及第5億人次旅客（票號0510202040053），一人同時中了「頭獎」與「二獎」，相當幸運。

另有3位幸運旅客獲得「二獎」，票號分別是0820102040006、0620202040070及2806967695。其中，第4億9,999萬9,998人次旅客昨日在彰化站以現金購票後搭乘806車次前往南港；第五億零一人次旅客於苗栗站以現金購票後搭乘806車次至台北；第五億零二人次旅客在板橋站以悠遊卡進站後搭乘1510車次至南港。

高鐵指出，營運旅運人次跨越5億，以台灣2,357萬人口計算，平均每人大約搭乘超過21次，足見高鐵已是台灣民眾相當重要的交通工具，希望以「成為引領進步、創造美好的生活平台」為企業願景，不只提供運輸服務，更希望在生活服務領域，結合優勢科技、在地文化、環境保護等議題，提供民眾優質且全面美好的體驗。

為感謝旅客支持，台灣高鐵推出「跨越五億 美好生活」贈獎活動，第5億人次旅客可獲「頭獎」無限搭乘紀念年票；第5億人次的前2位及後2位旅客，則可獲得「二獎」--不限路線「高鐵假期雙人遊」，獎品內容包括高鐵商務車廂來回車票及高鐵假期住宿體驗；另有10位旅客，可獲得「加碼獎」商務車廂免費乘車券4張。

獲獎旅客購票資訊已公布於台灣高鐵活動網站，高鐵表示，敬請近日購票旅客，務必到「跨越五億 美好生活」活動網站查尋中獎資訊，得獎旅客也請儘速與高鐵聯絡。

同時，高鐵公司也在全線12座車站舉辦「拍照打卡大募集」活動，即日起至7月31日止，旅客在任一高鐵車站，於臉書或Instagram打卡「所在站名」並與「活動版面」合照，寫下「跨越五億美好生活」並標註#台灣高鐵#跨越五億美好生活#lookingforyou，並設定為公開分享，即有機會獲得標準車廂車票2張，限量150份。

(工商 )