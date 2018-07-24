鵝肝變「鴨肝」海削1500萬 女老闆判刑1年6月只沒收7216元

2018年07月24日 11:41 中時電子報 張國欽

以高檔食材聞名的高雄鐵板燒餐廳「家蒂諾」，去年驚爆鴨肝混充鵝肝販售醜聞，1對盧姓夫婦花了7216多元，點了「魚子醬鵝肝蒸蛋」、「法式松露鵝肝」，不料兩道餐的鵝肝都是鴨肝，憤而提告。高雄地院認定家蒂諾光是含鵝肝的餐點，總銷售額就高達1558萬5600元，是餐廳主打品項，卻欺騙顧客，依詐欺罪判負責人李佩珍1年6月徒刑，沒收犯罪所得7216元。

法官調查，家蒂諾從2013年10月開始營運，但2016年間無法提供鵝肝，改以鴨肝混充，全案因吳姓離職員工踢爆才曝光。盧姓夫婦也因不滿花7216元吃到「鴨肝」怒而提告。

餐廳負責人李佩珍辯稱，是因鵝肝產地發生禽流感，無法進口鵝肝才用同等級的鴨肝。且菜單上寫上法文「foiegras 」（中譯：肥肝）依法式料理的習慣，通常泛指肥鴨肝或肥鵝肝，教育訓練時也都告知員工，必須在客人點餐時告知。

據《蘋果》報導，離職員工證稱，公司教育訓練時，告知要強調「鵝肝」是從法國進口的，如果客人發現是「鴨肝」，就強調是高級鴨肝，負責人還曾告訴他，餐廳沒進過鵝肝，一直都是進鴨肝，另2016年到職的總務員工也稱，因為鵝肝太貴，上游廠商都說沒貨，打臉負責人禽流感的說詞。

法官審酌後認定李女蓄意提供「鴨肝」假冒「鵝肝」銷售，造成民眾食品衛生安全及消費者權益影響，詐得財物，判刑1年6月，沒收盧姓夫婦消費所得7216元，仍可上訴。

(中時電子報)