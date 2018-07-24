NBA》桑契斯要命漏接 洋基1分輸光芒

光芒包爾斯(右)敲出3分炮，從洋基捕手桑契斯面前走回本壘。(美聯社)

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中時電子報
光芒包爾斯趁洋基投捕失誤時衝回本壘。(美聯社)

洋基前役因雨取消，24日起做客光芒3連戰，王牌投手塞弗瑞諾(Luis Severino)不幸崩盤，加上捕手桑契斯(Gary Sanchez)的要命失誤，終場以6-7吞下敗仗。光芒此戰不惜人力使出「假先發」戰術，動用7名投手擊退洋基。

塞弗瑞諾首局下被光芒包爾斯(Jake Bauers)敲出二壘打，下一棒崔志萬上來，捕手桑契斯漏接了一記滑球，球反彈到左半邊，桑契斯慢吞吞地追到三壘外撿球，傳給在本壘補位的塞弗瑞諾時又傳丟了，快腿的包爾斯直接從二壘衝回得分！

這一球實在倒楣，由於是屬於投捕間的動作，紀錄上不算守備失誤，也不算塞弗瑞諾的自責分。往好的方面想，崔志萬後來敲了安打，即使桑契斯沒失誤大概也會掉分，而且桑契斯後來自己打回1分將功贖罪。

無論如何，塞弗瑞諾在5局下還是爆了，連續被兩安上壘，然後被包爾斯(又是他)轟出3分炮！6局下塞弗瑞諾繼續投，第一顆球直接被羅伯生(Daniel Robertson)打成陽春炮。接著又是兩支安打攻到二三壘，洋基才終於叫格林(Chad Green)上去接手。格林送回壘上兩名跑者，自責分記在塞弗瑞諾頭上，他今天5局失7分(6分自責)、被敲11安。

光芒派出伍德(Hunter Wood)做為「假先發」，他投完2局就退場，接任的牛棚投手安卓斯(Matt Andriese)獲得勝投。這種「共體時艱」的投手車輪戰很消耗人力，但為了緩解先發不足的困境也沒辦法了。

(中時電子報)

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