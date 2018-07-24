年改廣告訴求「改革艱難」 林濁水批：全面執政 有什麼難

2018年07月24日 11:53 工商 崔慈悌

政府大力在網路推出年金改革宣傳廣告，強調改革很艱難，但「只有我們真正做到了」，民進黨大老林濁水今天批評，現在民進黨全面執政，「這樣條件還大大訴苦遇到了什麼天大地大的困難，怎麼可能用這種廣告增強民眾對總統的信心？真是太奇特了」。

年金改革引爆軍公教強烈反彈，為突顯蔡政府改革成效，最近網路上不斷播送蔡英文的年金改革宣傳影片，強調改革的困難度，歷任政府都在談，但只有蔡政府真正做得到。

林濁水今天在臉書上貼文指出，該則廣告是這樣：「年金不改革，馬上就破產。」廣告中引用陳水扁說「改革是痛苦的，改革也是要付出代價的」，馬英九說「今天不做，明天就會後悔」。最後是蔡英文的談話「越是困難的改革，就越要有承擔的勇氣；前人做不到的，我們必須扛起這個責任」。

林濁水批評，陳水扁時國會朝大野小，改革要以小摶大，當然要付出痛苦代價，停建核四就是嚴重的教訓；馬英九朝大野小，但是軍公教是國民黨鐵票，所以改革也是痛苦的，更是做不到的。

他說，現在民進黨全面執政，公教又從來不是民進黨鐵票，「年改有什困難到做不到？這樣條件還大大訴苦遇到了什麼天大地大的困難，「怎麼可能用這種廣告增強民眾對總統的信心？真是太奇特了。」

(工商 )