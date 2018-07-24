追女同事不成 狂男自比皇帝恐嚇誅全族

2018年07月24日 12:10 中時 王己由

64歲曾姓男子追求楊姓女同事不成，起意報復，被控以「紫薇帝君」名義寄發郵件恐嚇楊女稱「要誅殺楊氏一族…」，還寄明信片給別人誹謗楊女是小三，案經台北地方法院審理，楊認錯當庭寫悔過書，法官依恐嚇、誹謗等3罪判曾拘役100日，可易科罰金10萬元，緩刑3年。

檢方起訴，去年2月4日，曾男以「紫薇帝君」名義寫信給另一位楊姓同事，表示「希望你以楊家長老身分解救她(指被害人楊女)，否則等我登上中國最高領導人之時，血洗楊氏一族，…死亡數千人…」；曾並自比是皇帝，稱楊女是失貞的皇后，信中說「朕有好生之仁德，否則誅殺楊氏一族，獨留妳一人，生不欲死，比三尺白綾更痛苦」等，請同事將信轉給楊女。

去年2月15日，曾將侮辱楊女、指摘楊女是小三的明信片，以楊女的全名加上「淫婦」作為收信人稱謂，寄到公司地址，讓不特定人看見他寫楊女的壞話。

此外，去年3月22日，曾再兩度寄發電子郵件給楊女，表示「想殺頭嗎？」、「欺負妳，血流成河」，製造楊女恐懼的感受，楊女不堪其擾，報警處理，警方將曾依恐嚇、誹謗罪移送法辦。

北院審理後，法官曾男犯罪時年過60歲，應有智識程度和社會經驗，處理人際關係也應理性，且他與楊女為同事關係，卻恐嚇及誹謗對方，開庭時他已在法庭內寫悔過書，也獲得楊女諒解，依恐嚇、誹謗等罪判曾拘役100日，可易科罰金，並宣告緩刑。

(中時 )